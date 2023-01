Somalia, uccisi 100 estremisti Al-Shabaab/ Governo in guerra contro gruppo jihadista

In Somalia, gli estremisti di al-Shabaab hanno attaccato una base dell’esercito a Galcad, con un bilancio che ha ormai superato i 100 morti. Si tratta della battaglia più grave e disastrosa da quando il governo ha lanciato una grande offensiva militare contro gli estremisti di al-Shabaab, nel mese di agosto 2022. Il terribile attacco ha avuto luogo nella capitale del Paese, Mogadiscio.

In base a quanto ha dichiarato il governo della Somalia, gli oltre 100 morti appartengono alle fila degli estremisti di al-Shabaab, che hanno attaccato una base dell’esercito nazionale somalo nel villaggio di Galcad, sottratto di recente al controllo dei combattenti. Il governo somalo ha anche diffuso la notizia della morte, in seguito all’“intenso attacco”, di sette soldati, tra cui figura un ufficiale della brigata d’élite Danab addestrata dagli Stati Uniti. L’esecutivo ha però dichiarato che l’esercito ha mantenuto il controllo della base. Secondo un residente del villaggio, sentito dalla Associated Press, le vittime tra i civili sarebbero state ridotte al minimo in quanto l’attacco sarebbe avvenuto all’interno della base militare, consistendo in un pesante scontro a fuoco.

Morti 100 estremisti al-Shabaab, non si ferma la “guerra” del governo della Somalia

Attacco a Mogadiscio, in Somalia, contro una base militare dell’esercito a Galcad, nella regione di Galguduud. La versione ufficiale fornita dal governo somalo parla di 100 estremisti morti e di 7 soldati deceduti nello scontro a fuoco. Diversi invece i numeri forniti da un portavoce di al-Shabaab, Sheikh Abu Musab, secondo il quale si parla della morte di oltre 150 tra soldati e agenti somali.

Al-Shabaab è un gruppo estremista che include al suo interno migliaia di combattenti. Ha acquisito il controllo di diverse zone della Somalia centrale e meridionale, compiendo spesso attacchi di alto profilo nella capitale Mogadiscio. Contro al-Shabaab, il governo somali ha dichiarato una “guerra totale” a partire dal 2022 e ha rivendicato la riconquista di molte comunità, durante una serie di operazione che sono state definite come l’offensiva più significativa in oltre un decennio. In particolare, nell’ultimo anno i militari governativi hanno scacciato il gruppo jihadista al-Shabaab da alcune zone centrali del Paese, e si ora preparando a passare alla seconda fase dell’offensiva nel sud della Somalia, secondo quanto ha annunciato di recente il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud.

