Something in the Water è un survival movie con protagonisti gli immancabili squali e un cast tutto al femminile. Regia di Hayley Easton Street

Something in the Water, film su Italia 1 diretto da Hayley Easton Street

Giovedì 21 agosto 2025, in seconda serata su Italia 1 alle ore 23.30, andrà in onda il film horror Something in the Water. La pellicola è diretta dalla regista Hayley Easton Street, più nota per essere stata la direttrice artistica di due produzioni grandiose, ovvero Star Wars – Il risveglio della forza (2015) e Animali fantastici e dove trovarli (2016). Scritto da Cat Clarke, è una coproduzione tra Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti.

Uscito nel 2024, vede un cast tutto al femminile, con Hiftu Quasem (Meg), Lauren Lyle (Lizzie), Natalie Mitson (Kayla), Nicole Rietsu Setsuko (Cam), Gabriel Prévost Takahashi (Dominic), Ellouise Shakespeare-Hart (Ruth) e Laura Costa.

La trama del film Something in the Water: una terribile esperienza per tornare insieme

Something in the Water comincia con Meg e Kayla, una giovane coppia, che mentre tornano a casa da un appuntamento vengono aggredite da un gruppo di teppisti che le insultano con insulti omofobi. Quando Kayla reagisce mostrandole il dito medio, i teppisti aggrediscono brutalmente Meg e la prendono a calci fino a farle perdere i sensi.

Salto temporale e un anno dopo vediamo Meg recarsi nelle Indie Occidentali, dove incontra le amiche Lizzie, Cam e Ruth per festeggiare il matrimonio di Lizzie con Dominic, il fratello di Cam. L’atmosfera è tesa per la presenza di Kayla, che Meg non vedeva dall’aggressione che l’ha lasciata in condizioni critiche.

Il giorno prima del matrimonio, Cam noleggia una barca per raggiungere un’isola isolata a diverse miglia dal loro resort. Una volta arrivati sull’isola, Cam, Lizzie e Ruth lasciano Meg e Kayla su una spiaggia per parlare dei loro problemi mentre si dirigono verso un’altra zona dell’isola.

Dopo poco, Meg e Kayla rintracciano le loro tre amiche e fingono di essersi riconciliate. Mentre nuotano in mare, Ruth viene morsa a una gamba da uno squalo. Poiché sanguina copiosamente, le altre decidono di farla salire sulla barca e tornare al resort.

Tuttavia, la barca a noleggio, vecchia e in cattive condizioni, affonda dopo aver urtato accidentalmente la barriera corallina, lasciando il gruppo bloccato in mezzo al mare, a chilometri di distanza dalla terraferma.

Da questo momento in poi sarà una dura lotta per la sopravvivenza e si salveranno solo le due protagoniste iniziali che decideranno di riconciliarsi realmente e di tornare insieme, ora che hanno un trauma condiviso.