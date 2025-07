L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha presentato la nuova compagna e in tanti hanno notato la somiglianza con la parrucchiera siciliana

Riccardo Guarnieri ha deciso di ufficializzare la sua relazione e presentare ai suoi fan la nuova compagna. A quanto pare non sarebbe passata inosservata la somiglianza con Ida Platano, con cui l’ex cavaliere ha avuto una storia piuttosto turbolenta, nata a Uomini e Donne.

Guarnieri e la bella parrucchiera siciliana si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi e fino a prima che l’ex cavaliere decidesse di rendere pubblica la sua nuova storia, i fan di quella che all’ora fu una coppia non avevano abbandonato la speranza di poter rivedere Riccardo e Ida di nuovo assieme, o quanto meno di nuovo nel programma di Maria De Filippi. Ma le cose non andranno così, a quanto pare Guarnieri ha ritrovato la felicità al fianco di un’altra donna che, per molti, sarebbe simile proprio a Ida.

Chi è la nuova compagna di Riccardo Guarneri, la foto e la risposta dei fan

Era da tempo che si parlava di una possibile nuova relazione di Riccardo Guarnieri, sebbene l’ex cavaliere da quando ha lasciato Uomini e Donne ha preferito mantenere un profilo basso, condividendo “il minimo sindacale” sui social, adesso ha voluto presentare a chi lo segue la nuova compagna. L’ha fatto condividendo una semplice foto nelle sue storie Instagram.

Uno scatto in cui lui è la compagna sono teneramente abbracciati e sorridenti. Della fidanzata di Riccardo Guarnieri si sa molto poco, si chiama Gabriella ed è originaria della Puglia. Completamente lontana dal mondo dello spettacolo, non si sa come i due si siano incontrati ma, a giudicare dall’immagine che li ritrae vicino, sembrano esser davvero molto affiatati.

Una sola pubblicazione per far svanire i sogni dei migliaia di fan della coppia composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. In tanti, però, ritengono che la nuova compagna dell’ex cavaliere somiglierebbe proprio alla bella parrucchiera siciliana, con la quale ha avuto una “tormentata” storia d’amore.

Anche Gabriella ha una folta chioma liscia, occhi grandi tirati e labbra carnose. Per molti utenti che si sono scatenati nei gruppi social legati a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, tra quest’ultima e la nuova compagna di lui ci sarebbe una certa somiglianza. Ma, come capita spesso, il popolo del web si è diviso e c’è anche chi non ravvisa alcuna somiglianza tra le due donne.

Intanto, mentre Guarnieri ha da tempo iniziato una nuova vita, anche con una professione diversa, lavorando in un ristorante di lusso come addetto all’accoglienza, Ida Platano – ufficialmente – sarebbe ancora single. Un dettaglio che lascia sperare di poterla rivedere a settembre a Uomini e Donne, magari potrebbe aver deciso di rimettersi in gioco e tornare nel trono over. Del resto Maria De Filippi, quando Ida ha salutato il programma, le aveva ribadito che le porte del daiting show per lei resteranno sempre aperte, per questo “mai dire mai”.