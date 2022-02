SOMMARIO/ N° 80 – Gennaio 2022 – Narrare per conoscere

L’avventura della conquista del sapere è l’avventura dello scoprire. Il sapere è il possesso già avvenuto, mentre l’avventura è la presa di possesso. Forse allora «raccontare la scienza» deve essere visto come premessa di un’avventura che può essere vissuta. Chi racconta non può semplicemente parlare di qualcosa che è successo a qualcuno, ma mostrare il lavoro di un altro in modo che possa essere imitato, quasi che il raccontare sia una specie di «bottega» in cui si impara dall’esperienza. Ciò che viene raccontato suscita il desiderio di fare esperienza, di vivere l’avventura della scienza nella concretezza di un’esperienza forte. [Eddo Rigotti, Emmeciquadro n. 16]

SOMMARIO/ N° 79 – Settembre 2021 – Nuovi strumenti per imparare



EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Il favoloso innesto: storia, antropologia ed etica della vaccinazione

di Vittorio A. Sironi

SCIENZAinDIRETTA

Premi Nobel Fisica 2021 – Comprendere i sistemi fisici complessi

di Giovanni Cicuta

Premi Nobel Chimica 2021 – La scoperta dell’organocatalisi asimmetrica

SOMMARIO/ N° 78 – Maggio 2021 – Il desiderio di imparare

di Luigi Panza

Premi Nobel Medicina 2021 – Una toccante scoperta

di Fabio Esposito

SCIENZA&STORIA

Padre Giuseppe Lais: dall’Osservatorio del Collegio Romano alla Specola Vaticana

di Matteo Galaverni

SCIENZ@SCUOLA

Quello che le slide non dicono

di Carlo Fedeli

Matematica anche … in cucina

di Benedetta Ferioli

Contro la dispersione: laboratori scientifici nell’empowered peer education

di Clara Mangili, Bruna Bergamaschi, Alessandro Volpi e insegnanti del progetto R.E.A.C.T.

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Viva l’attrito! Abbasso l’attrito!

SOMMARIO/ N° 77 – Gennaio 2021 – Imparare in classe

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

L’erede di Galileo

di Fabio Toscano – Recensione di Mario Guzzi

L’arte della geometria

di Eugen Jost, Eli Maor – Recensione di Ileana Saporiti

Il mondo secondo la fisica

di Jim Al-Khalili – Recensione di Renzo Gorla

© Rivista Emmeciquadro



© RIPRODUZIONE RISERVATA