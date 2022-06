SOMMARIO/ N° 81 – Maggio 2022 – Conoscere per fare, fare per conoscere

Ciò che mi fa paura nell’evoluzione della società contemporanea è la progressiva scomparsa del bisogno di capire. Si accetta che si possa “fare” senza “capire”, come se capire non fosse più necessario! Purtroppo anche il mondo dell’educazione è minacciato da questa tendenza: si pensa che il “saper fare” non presupponga un “sapere” che precede il “fare”. [Alain Connes – Medaglia Fields 1982, La lettura – Corriere della Sera, 19-12-2021]

SOMMARIO/ N° 80 – Gennaio 2022 – Narrare per conoscere



EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Analisi delle emissioni globali di CO 2 in relazione con parametri sociali ed economici

di Adalberto Porrino

SCIENZAinDIRETTA

Educare alla complessità del reale

di Stefano Oliva

SCIENZA&STORIA

Hermann Staudinger e la scoperta delle macromolecole

SOMMARIO/ N° 79 – Settembre 2021 – Nuovi strumenti per imparare

di Emanuele Ortoleva

SCIENZ@SCUOLA

Scientifico e umanistico: un percorso liceale sulla nascita della scienza

di Daniela Cervini, Lorenzo Redaelli, Giuseppe Sinatra

La dimensione sperimentale nell’insegnamento della fisica

di Paola Balzarotti

Sguardi sulla luce. Un percorso tra scienze, geometria e tecnologia

di Giacomo Bella, Nicola De Bei, Chiara Mazzeo

«Fare scienza» in quarta primaria. Il regno animale: percorso sui vertebrati

di Eleonora Nicolini

Cuore, mente, mano. La geometria incontra il pensiero dei bambini

di Cristina Perversi

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

SOMMARIO/ N° 78 – Maggio 2021 – Il desiderio di imparare

Parliamo di energia

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

Dai quark alle galassie

di Gianpaolo Bellini, Marco Bersanelli, Enrico Bonatti – Recensione di Lorenzo Mazzoni

Corsa allo spazio 1, 2, 3… via!

di Amalia Ercoli Finzi – Recensione di Renzo Gorla

Superare la disabilità

di Vittorio A. Sironi – Recensione di Lorenzo Mazzoni

Agricoltura Alimentazione Ambiente

Università Cattolica del Sacro Cuore – Recensione di Gianluca Visconti











