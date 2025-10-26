Superare la sterile contrapposizione tra conoscenze e competenze, nella prospettiva di una educazione integrale della persona.

«La cosa più interessante per gli studenti non è sapere subito una formula sulla quale può essere basato un fenomeno, ma piuttosto capire quale sia stata la sequenza di ragionamenti e di logica che ha portato lo scienziato a formulare quella determinata legge. Poiché l’esperienza conoscitiva è propria di tutte le discipline che vengono insegnate a scuola, il riflettere su come siano avvenute le varie esperienze conoscitive dello scienziato, dello scrittore, del musicista può far capire allo studente che comune a tutto è l’esperienza e l’osservazione della realtà». [G. Bellini, Le due culture: fra umanisti e scienziati in G. Bellini, E. Agazzi, L’uomo nell’era della tecnoscienza, Hoepli, 2020]

SOMMARIO/ N° 90 – Maggio 2025 – Proposte convincenti, per crescere

EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Alla Specola Vaticana oggi: ricerca, formazione, spiritualità

di Matteo Galaverni

SCIENZA&STORIA

Giovanni Prodi e Silvia Dentella Prodi: una profonda collaborazione, fra ricerca e insegnamento

Intervista a Maria Prodi, a cura di Maria Pierina Manara

SCIENZ@SCUOLA

Insegnare biologia: complessità e ricorsività vs semplificazione

di Maria Cristina Speciani

SOMMARIO/ N° 89 – Gennaio 2025 – Esplorare, Scoprire, Comunicare

Insegnare fisica al biennio del Liceo Scientifico OSA

di Andrea Malerba

«Fare scienza» a scuola: percorso di osservazione al microscopio degli organismi vegetali

di Alessia Michelon e Serena Salvemini

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Liquidi che spariscono: l’evaporazione

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

Alchimia del tempo nostro

di Ginestra Amaldi e Laura Fermi – Recensione di Maria Elisa Bergamaschini

L’eleganza del vuoto. Di cosa è fatto l’Universo

di Guido Tonelli– Recensione di Renzo Gorla

Capire e comunicare la scienza. Conoscenze e scelte condivise in una società aperta

a cura di Franco Giudice – Recensione di Renzo Gorla

SOMMARIO/ N° 88 – Settembre 2024 – Talento, Ricerca, Scoperta

