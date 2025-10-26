Superare la sterile contrapposizione tra conoscenze e competenze, nella prospettiva di una educazione integrale della persona.
«La cosa più interessante per gli studenti non è sapere subito una formula sulla quale può essere basato un fenomeno, ma piuttosto capire quale sia stata la sequenza di ragionamenti e di logica che ha portato lo scienziato a formulare quella determinata legge. Poiché l’esperienza conoscitiva è propria di tutte le discipline che vengono insegnate a scuola, il riflettere su come siano avvenute le varie esperienze conoscitive dello scienziato, dello scrittore, del musicista può far capire allo studente che comune a tutto è l’esperienza e l’osservazione della realtà». [G. Bellini, Le due culture: fra umanisti e scienziati in G. Bellini, E. Agazzi, L’uomo nell’era della tecnoscienza, Hoepli, 2020]
EDITORIALE
di Mario Gargantini
SCIENZAinATTO
Alla Specola Vaticana oggi: ricerca, formazione, spiritualità
di Matteo Galaverni
SCIENZA&STORIA
Giovanni Prodi e Silvia Dentella Prodi: una profonda collaborazione, fra ricerca e insegnamento
Intervista a Maria Prodi, a cura di Maria Pierina Manara
SCIENZ@SCUOLA
Insegnare biologia: complessità e ricorsività vs semplificazione
di Maria Cristina Speciani
Insegnare fisica al biennio del Liceo Scientifico OSA
di Andrea Malerba
«Fare scienza» a scuola: percorso di osservazione al microscopio degli organismi vegetali
di Alessia Michelon e Serena Salvemini
L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica
Liquidi che spariscono: l’evaporazione
di Sergio Musazzi
SCIENZA&LIBRI
Alchimia del tempo nostro
di Ginestra Amaldi e Laura Fermi – Recensione di Maria Elisa Bergamaschini
L’eleganza del vuoto. Di cosa è fatto l’Universo
di Guido Tonelli– Recensione di Renzo Gorla
Capire e comunicare la scienza. Conoscenze e scelte condivise in una società aperta
a cura di Franco Giudice – Recensione di Renzo Gorla