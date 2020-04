Son arruolato nei Marines/ Obbligo di leva per il coreano del Tottenham

A causa dello stop del campionato inglese per l’emergenza Coronavirus, Son Heung Min, attaccante del Tottenham sarà costretto a fare ritorno in Corea del Sud per rispondere dell’obbligo di leva: per lui un mese di addestramento militare in un campo dei marines. Il tutto fino almeno il 30 aprile: un mesetto di stop dunque per Son, che, visto lo stop al campionato inglese, dunque dovrà rispondere alla chiamata del suo paese, pure in questo momento così convulso e drammatico. Come è noto in Corea del Sud, tutti gli uomini ricadono nell’obbligo di leva per almeno 18 mesi, al fine di costruire una forza militare popolare da almeno 600 mila soldati, per fronteggiare una eventuale guerra con la Corea del Nord. Chi ne è dispensato sono solo gli atleti, che vincono una medaglia al Giochi Olimpici o l’oro ai Giochi asiatici: per loro tale obbligo viene sostituto in un addestramento di base e un servizio alla comunità.

SON ARRUOLATO NEI MARINES: SARA’ DISLOCATO A JEJU

Per Son, attaccante del Tottenham dal 2015 (ma pure nome caldo del mercato per questa estate di contrattazioni), è stato possibile “scansare” l’obbligo di leva fino a poco fa, grazie all’oro vinto durante i Giochi Asiatici del 2018: purtroppo però per lui l’appuntamento con la leva miliare non si può più rinviare oltre. Ecco allora, che sospeso il campionato inglese (finora a data da destinarsi visto il perdurare dell’emergenza coronavirus) per l’esterno d’attacco si è reso necessario il rientro in Corea del Sud e dunque la risposta positiva anche al suo arruolamento, che come abbiamo ricordato prima, avverrà in un campo di marines, dove il giocatore svolgerà il suo mese di addestramento. Com poi ci arriva da più fonti, l’attaccante del Tottenham sarà per la precisione dislocato in una base sull’isola di Jeju.



© RIPRODUZIONE RISERVATA