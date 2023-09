“Sonda Inda non è mai atterrata nella regione polare della Luna”/ Esperto cinese: “Lontani dall’obiettivo”

Uno scienziato cinese molto stimato, ha sollevato dei dubbi sul fatto che l’India sia riuscita a far atterrare con successo il Chandrayaan-3, il rover lunare, sulla Luna il mese scorso. Ouyang Ziyuan ha esternato i propri dubbi parlando con Time.com, e si tratta di una figura di rilevanza internazionale, essendo il padre del programma delle esplorazioni lunari cinesi, come spiega Insiderpapaer.com. Secondo lo stesso però, alcune affermazioni indiane sulla sua missione lunare, potrebbero essere esagerate.

Del resto stiamo parlando di un evento storico, visto che l’India sarebbe la prima nazione in grado di far atterrare un veicolo spaziale sul polo sud della Luna, superando in tal senso anche la Cina. Ziyuan, parlando con il quotidiano in lingua cinese Science Times, si dice convinto che il luogo in cui Chandrayaan-3 è atterrato sulla Luna sarebbe situato a 69 gradi di latitudine sud, quindi in una zona che tecnicamente non è considerata il polo lunare in quanto di solito tale regione è compresa fra 88,5 e 90 gradi di latitudine sud, quindi ben lontano dalla zona di atterraggio.

SONDA INDIANA NON E’ ATTERRATA SULLA LUNA: LE CONTESTAZIONI DI OUYANG ZIYUAN

“È sbagliato!”, le parole dello scienziato che poi ha aggiunto: “Il sito di atterraggio di Chandrayaan-3 non è al polo sud lunare, non è nella regione del polo sud lunare, né è vicino alla regione del polo sud lunare”. Secondo Ouyang, Chandrayaan-3 si trova a circa 619 chilometri dalla regione polare, affermazione a cui però l’agenzia spaziale dell’India non ha ancora fornito una risposta, preferendo non commentare.

Dopo l’atterraggio della sonda sulla Luna, già Pang Zhihao, esperto spaziale senior di Pechino, aveva fatto notare che la Cina sarebbe in possesso di una tecnologia superiore a quella indiana. Il programma spaziale cinese “è stato in grado di inviare orbiter e lander direttamente nell’orbita di trasferimento Terra-Luna dal lancio di Chang’e-2 nel 2010, una manovra che l’India deve ancora realizzare data la capacità limitata dei suoi veicoli di lancio”, le parole dell’esperto che poi ha aggiunto “Anche il motore utilizzato dalla Cina è molto più avanzato”.

