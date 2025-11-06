Sondaggi politici Elezioni Regionali Campania 2025: Fico è avanti di 7 punti su Cirielli che però cresce. In Puglia c'è Decaro che vola a +30 su Lobuono

SONDAGGI CAMPANIA: FICO AVANTI, MA CIRIELLI CRESCE

A differenza di Veneto e Puglia, dove le sfide risultano già decise, in Campania potrebbero invece esserci sorprese alle Elezioni Regionali 2025, come si evince anche dai sondaggi politici. A partire da quello di Noto, realizzato per Porta a Porta, che mostra la crescita del centrodestra, anche se il centrosinistra resta avanti. Potrebbe pesare l’astensione più che in passato, visto che, tra l’altro, rischia di essere altissima. C’è però anche l’incognita del voto disgiunto e, quindi, del possibile ruolo della sfida tra le liste nella corsa regionale.

Secondo gli ultimi sondaggi, Roberto Fico sarebbe in vantaggio con il 52% delle preferenze, mentre Edmondo Cirielli si attesterebbe al 45%. Un divario che, sebbene non enorme, sta generando preoccupazioni nel campo del centrosinistra, specie perché alcune indagini precedenti segnalavano una distanza ben più ampia, di circa quindici punti. Questo lieve calo di margine sembra invece rassicurare il centrodestra.

Un elemento che potrebbe influire sul risultato finale è il cosiddetto voto disgiunto. Nel centrosinistra cresce infatti il timore che Fico possa raccogliere meno consensi rispetto alle liste che lo supportano, poiché molti elettori tenderebbero a concentrarsi maggiormente sul voto di lista, trascurando quello per il candidato presidente. Al contrario, lo schieramento di centrodestra mira a consolidare la forza del proprio candidato, incentivando un voto “bloccato” che leghi lista e aspirante governatore.

SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA: LA SFIDA NELLE PROVINCE

C’è poi un’altra questione da considerare, messa in evidenza da Il Mattino: i pesi cambiano in base alle province prese in esame. Ad esempio, nel caso di Napoli la distanza tra Fico e Cirielli è più alta di almeno tre punti, mentre la situazione è differente a Caserta.

A Salerno, invece, il quadro appare più frammentato, anche perché Cirielli ha un bacino elettorale consolidato, mentre Fico sta cercando di conquistare le aree interne del Sannio, del Cilento e dell’Irpinia. La strategia, stavolta, potrebbe essere quella di puntare prima sulle province e poi su Napoli.

Dopo il voto in Toscana, dove si è registrato un calo di quattordici punti per la sinistra, è scattato l’allarme, che diventa rosso considerando che l’astensione potrebbe salire e coinvolgere soprattutto gli elettori del centrosinistra. Tra questi vi sono molti deluchiani e simpatizzanti del Pd delusi, come anche elettori del Movimento 5 Stelle, mentre quelli del centrodestra appaiono più compatti su Cirielli, espressione dell’intera coalizione.

DECARO VOLA NEI SONDAGGI POLITICI SULLA PUGLIA

Tra i sondaggi politici sulle Elezioni Regionali c’è quello che fotografa la situazione in Puglia, dove gli elettori sono orientati fortemente verso il centrosinistra. Per l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro si parla di un trionfo annunciato, visto che la rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera gli attribuisce il 63,8% contro il 33,1% di Luigi Lobuono, mentre gli altri candidati si fermano al 3,1% complessivo.

Il Pd dovrebbe salire al 23,5%, primo partito davanti a Fratelli d’Italia al 17,3%, poi la Lista Decaro al 13,2%, Forza Italia al 9,6% che farebbe meglio di M5s all’8,7% e Liste civiche per Decaro a circa 6% l’una e Avs (con Vendola) al 5,6%, meglio della Lega che si fermerebbe al 4,5%, le altre liste al 2%. Il 56% dei pugliesi crede che Decaro vincerà, persino il 54% degli elettori di Lobuono lo pensa.

Ma i sondaggi Puglia si soffermano anche sulla partecipazione al voto: solo il 39% dice che voterà sicuramente, mentre il 17% probabilmente voterà, quindi si stima un’affluenza intorno al 43%, in forte calo rispetto a cinque anni fa (circa -13 punti). Il sondaggio evidenzia anche la valutazione del governatore uscente Michele Emiliano: il 49% dei pugliesi ha un’opinione positiva, il 45% negativa. I giudizi si dividono prevedibilmente per schieramento politico, ma c’è anche una certa trasversalità: un terzo del centrosinistra è critico, un quarto del centrodestra giudica bene Emiliano.