SONDAGGI – “In poco più di dieci anni siamo passati da 3 italiani su 4 che si dicevano cattolici a poco più di 1 su 2. È un cambiamento epocale, che spiega molto anche delle trasformazioni politiche del Paese”. Con queste parole Arnaldo Ferrari Nasi, sociologo e sondaggista, introduce uno dei dati più sorprendenti delle sue ultime ricerche.

A colpire non è solo il calo netto dell’autoidentificazione religiosa, ma anche la distanza crescente tra il dichiararsi cattolici e il praticare effettivamente la fede. Sullo sfondo, la fine dell’elettorato cattolico compatto che aveva caratterizzato la prima repubblica e la riscrittura degli equilibri politici: il centro svanisce, il centrodestra cresce e tra i cattolici Fratelli d’Italia ottiene risultati superiori alla media nazionale.

Ne abbiamo parlato con Ferrari Nasi in un’intervista che fa luce su un’Italia che cambia volto, non soltanto sul piano politico ma anche su quello culturale e identitario.

Partiamo dal dato forse più clamoroso. Nel 2012 il 75% degli italiani si diceva cattolico, oggi siamo al 57%. Cosa significa?

Significa che in poco più di dieci anni è avvenuto un vero crollo. È un calo che non lascia dubbi, perché le rilevazioni sono sempre le nostre, con campioni omogenei. Non è un errore statistico. Oggi solo poco più di un italiano su due si sente cattolico, e questo è un cambio di paradigma per capire la società italiana.

Cosa intende dire con “cambio di paradigma”?

Che il cattolicesimo non è più l’identità diffusa e quasi scontata della popolazione. Era un dato di appartenenza, quasi naturale, ora non lo è più. Si affaccia un’Italia secolare, con segmenti importanti che non si riconoscono più in quella definizione.

Eppure, spesso si sente dire: “Sono cattolico, ma non praticante”. Che cosa emerge dai vostri dati sul piano della pratica religiosa?

È il secondo elemento sorprendente. Tra chi si dice cattolico, solo 1 su 4 va a Messa ogni domenica. Un altro 24% circa ci va una volta al mese. In sostanza, metà dei cattolici praticano almeno con una certa regolarità. L’altra metà no, quasi mai. Quindi il dichiararsi cattolico e il vivere la fede sono due cose molto diverse.

In altre parole, lei sostiene che oggi “essere cattolico” è più un’identità culturale che religiosa, è corretto?

Esatto. È un’identità larga, che spesso non coincide con la fede vissuta. È anche un insieme di regole, di valori, di educazione che abbiamo respirato tutti, anche chi non frequenta più la Chiesa. Poi c’è il cattolicesimo più stretto, più ortodosso, che invece riguarda chi pratica davvero e si riconosce pienamente nella fede.

Passiamo al piano politico. Nel 2012 una parte consistente di cattolici si collocava al centro. Oggi il quadro sembra cambiato.

È cambiato radicalmente. Nel 2012 il grafico era quasi scolastico: centro forte, una fetta a sinistra, una a destra, estremi contenuti. Oggi il centro è praticamente sparito, mentre il centrodestra è cresciuto moltissimo. Centrosinistra ed estremi, invece, sono rimasti più o meno stabili. È un dato controintuitivo: chi si sente cattolico non si rifugia più nel centro moderato, ma guarda a forze dichiaratamente di centrodestra.

E questo avviene proprio mentre i leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, rivendicano un’identità cristiana forte. È un legame diretto?

Non possiamo dirlo con certezza, ma è evidente che quella dichiarazione pubblica di identità cristiana ha un peso. In particolare FdI oggi tra i cattolici vale il 40%, dieci punti in più rispetto alla media nazionale. È un dato enorme. La Lega invece non sfonda nello stesso modo: resta sul 10% tra i cattolici, come nel resto del Paese.

In altre parole, FdI sembra aver conquistato una parte dell’elettorato cattolico che in passato non era così marcato.

È proprio così. Non è il “partito dei cattolici”, perché c’è anche un 10% che vota Pd, un altro 11% che vota M5s, e poi altre scelte. Però FdI prende qualcosa in più.

Quali sono i profili dei cattolici che restano più fedeli a questa identità?

In generale, lo sono un po’ di più le donne e le persone adulte o mature. Chi ha un titolo di studio più basso tende a dirsi cattolico più spesso, ma le differenze non sono enormi. La vera novità è geografica: il Centro Italia, ex “zona rossa”, ha visto un calo drastico di cattolici. Nel 2012 era in linea col dato nazionale, oggi è molto più basso.

Questo sembra davvero un dato inatteso. Come lo interpreta?

È un punto che meriterebbe un’indagine a parte. Non bastano due domande per capirlo. Probabilmente lì il mutamento sociale e culturale è stato più rapido, più netto. È un fenomeno che meriterebbe sondaggi localizzati.

Torniamo alla domanda di fondo: ha ancora senso parlare di “elettorato cattolico”?

I cattolici votano, ma non c’è più un partito che li rappresenta interamente. Allo stesso tempo, però, i dati dimostrano che non sono distribuiti a caso: FdI prende di più. Non siamo più negli anni Cinquanta, quando il parroco ti diceva chi votare. Ma non possiamo nemmeno dire che i cattolici votino esattamente come tutti gli altri.

Quindi, per concludere, l’Italia cattolica è destinata a sparire o a trasformarsi?

Direi a trasformarsi. L’identità cattolica rimane, ma è più sfumata, meno compatta, meno praticata. È un’identità che si intreccia con la politica, ma non in modo univoco. E soprattutto è un’Italia che cambia velocemente. Ecco perché guardare ai dati serve: per capire chi siamo diventati e dove stiamo andando.

