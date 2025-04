Alessandra Ghisleri, nota sondaggista italiana, è stata ospite ieri sera del programma di Rai Uno, Porta a Porta, soffermandosi sulla questione dei dazi di Trump. Ha mostrato alcune slide su un sondaggio effettuato in Italia, a cominciare da quanto siano preoccupati i nostri connazionali dalle tariffe introdotte dal tycoon newyorkese: “La popolazione vede un maggior impatto sull’economia nazionale che personale, il 70,8 contro il 52,7 della parte personale che si pensa sempre più lontana. La preoccupazione non ha colore politico, è trasversale. Chi ha una visione un po’ più positiva, non eccessivamente comunque, sono gli elettori della Lega, con il 46.6% che ritiene i dazi USA un impatto irrilevante, mentre il 35.4 pensa ad un impatto importante, è l’unica variabile”.

Sulla reazione che ci si aspetta dall’Ue ai dazi: “Questa domanda – precisa Alessandra Ghisleri – l’ho presa da un calling che è stato fatto in Europa in tanti stati e l’Europa si è dimostrata compatta. Noi siamo quelli meno sensibili a questa cosa, noi vogliamo trattare”. La slide mostra che solo il 30.5 per cento degli italiani si attende una risposta dura e pesante contro il 59,5 che vuole invece trattare e che crede in una risposta equilibrata.

SONDAGGI DAZI TRUMP, GHISLERI “ELETTORI DELLA LEGA…”

Alla domanda secca “L’Ue risponderà in maniera adeguata”, il 38,3 per cento pensa di sì e il 41,8 per cento no: “Forza Italia, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, e gli elettori di Italia viva hanno buona fiducia nell’Ue”.

Sempre secondo i sondaggi, meno fiducia invece in Lega, Fratelli d’Italia, nei piccoli partiti e in coloro “che non vanno a votare”, aggiunge la sondaggista. Alla domanda sull’essere favorevoli o meno ad una controtariffa sui prodotti americani, quasi il 60 per cento ha votato si, contro il 27,9 che invece ha votato no: “Tutti i partiti sono favorevoli alla contro-tariffa. La Lega è più no che si, mentre AVS quasi il 60 per cento sul si”. Infine sul perché del crollo delle Borse: “Gli elettori della Lega pensano che gli stati si siano dimostrati più impreparati ai dazi di Trump e abbiano rischiato di più”.

