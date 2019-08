SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Izi controcorrente: Lega 36%, stallo M5s al 16%

Nel pieno della crisi di Governo, con un accordo che ancora traballa tra Pd e M5s, i sondaggi politici elettorali hanno avuto un peso forse anche maggiore di quanto si possa considerare nell’opinione pubblica: prima hanno “illuso” Salvini di poter aver vita facile una volta aperta la crisi per andare diretto alle urne e capitalizzare il 40% della Lega; poi il crollo in pochi giorni del Carroccio per le difficoltà impervie in Parlamento, il discorso di dimissioni di Conte e il successivo tavolo di accordo tra Pd e M5s (che ancora stenta a decollare) con i sondaggi che vedevano gli elettori dem intenzionati ad accogliere la proposta di Di Maio. Come sempre però i sondaggi possono differenziarsi anche di molto nel giro di pochi giorni e con rilevazioni di istituti diversi: è questo il caso del sondaggio Izi dove le intenzioni di voto registrate il 23 agosto scorso danno un “polso” assai diverso all’attuale situazione politica. Innanzitutto, Salvini resta ancora ad alti livelli con il 36% orientato delle risposte degli elettori intervistati; il M5s non cresce e anzi resta nello stallo al 16%, il Pd resta invece sulla scia delle Europee tra il 23% e il 24% su scala nazionale.

IZI (23 AGOSTO): PARTITO RENZI QUANTO VALE?

Per quanto riguarda invece gli altri partiti “esclusi” finora dalle dinamiche della crisi di Governo, i sondaggi politici di Izi mostrano un balzo ancora prodigioso di Fratelli d’Italia al 8,1%, in netto distacco rispetto a Forza Italia rimasta ancorata al 6,4% dopo la scissione di Giovanni Toti e la perdita di centralità di Berlusconi nello scacchiere del Centrodestra. Tutto gli altri partiti “riuniti” del centrosinistra-sinistra ad oggi non vanno oltre il 6,1%, mentre quelli satelliti del Centrodestra si fermano all’1,9%: da ultimo +Europa di Emma Bonino che nella crisi di Governo si è distanziata tanto dal Pd, quanto da M5s e Lega e raccogliere ad oggi il 2% dei consensi elettorali. I sondaggi di Izi si sono però soffermati anche su un’altra importante figura di tutta questa anomala crisi di Governo: Matteo Renzi e quella sua mossa politica strategia di rilanciare dialogo con chi l’aveva insultato fino alla sera prima, ovvero il M5s, per evitare il ritorno alle urne e la vittoria di Matteo Salvini. Alla domanda però «Se Renzi si staccasse dal Partito Democratico per fondare un nuovo partito, Lei lo voterebbe?» ad oggi quella mossa politica apprezzata da diversi analisi rimarrebbe tale e non si concretizzerebbe in un ritorno elettorale. Solo il 7,8% ad oggi voterebbe un partito “personale” di Renzi, mentre il 92,2% lo boccia sonoramente non volendone sapere di seguire l’ex Premier ed ex (2 volte) Segretario del Pd.

