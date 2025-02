L’ULTIMA MEDIA SONDAGGI E LE INTENZIONI DI VOTO AD URNE APERTE IN GERMANIA: ECCO CHI VINCERÀ

A differenza di quanto avviene in Italia, ad urne aperte è possibile tranquillamente pubblicare sondaggi sulle Elezioni Federali Germania 2025: e così, quando si attende con ansia le ore 18 con i primi exit poll dai seggi dei vari Laender tedeschi, l’attesa non è tanto su chi vincerà ma di quanto e con quale scarto la CDU di Merz avrà il “pallino” del gioco in mano per costruire il prossimo Governo. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati da Insa a ridosso delle Elezioni Germania 2025, l’alleanza CDU-CSU arriverebbe appena alle soglie del 30% (29,5% per la precisione della stima), battendo e non di poco tutti i diretti rivali.

RISULTATI ELEZIONI GERMANIA 2025, DIRETTA FEDERALI/ Sondaggi Governo, orari e come si vota: rebus CDU e AfD

Al secondo posto l’AfD – da segnalare anche oggi manifestazioni a Berlino contro la destra radicale della candidata cancelliere Alice Weidel – raddoppierebbe i voti delle Elezioni Federali 2021, rimanendo però attorno al 21% su base nazionale: qui da più parti anche tra gli addetti ai lavori della politica tedesca vi è un rischio di “sottovalutazione” per l’Alternative fur Deutschland, come se potesse essere sottostimata rispetto ai risultati reali che potrà ottenere tra stasera e domani, avvicinandosi di molto ai cristiano-democratici. I sondaggi sulla Elezioni in Germania danno poi l’SPD di Scholz inchiodata sul 15%, mentre i Verdi di Habeck si fermerebbero sotto il 13%: al momento la Linke rimarrebbe in Bundestag con un 7,5% complessivo, mentre a rischio sarebbero ancora il BSW di Sahra Wagenknecht e la FDP di Lindner, entrambi tra il 5 e il 4,5%, ovvero proprio a ridosso della soglia di sbarramento per entrare in Parlamento.

SONDAGGI ELEZIONI GERMANIA 2025/ "Decisivi lo scarto CDU-AfD e la prova del 5% per Linke, liberali e BSW"

Per quanto riguarda invece l’ultima media dei sondaggi sulle Elezioni Federali Germania 2025 raccolta da YouGov, è sempre l’alleanza storica tra il partito di Merz e del leader bavarese Soeder a guidare la truppa con il 30% ampiamente in vantaggio sul 21% di Weidel & Co., mentre la socialdemocrazia di Scholz al 16% rimarrebbe avanti di 3 punti ai Greens. Bagarre per l’ingresso al Bundestag – come prevede il co-fondatore di YouTrend Lorenzo Pregliasco in questa esclusiva al “Sussidiario.net” – secondo la media sondaggi: la Sinistra al 7% precede di poco attorno al 5% sia BSW che Liberali.

ELEZIONI GERMANIA 2025/ Nuovi partiti, crisi e coalizioni, ecco perché il “sistema tedesco” non è più un mito

STIMA SEGGI PER IL PROSSIMO BUNDESTAG: I SONDAGGI “VARIEGATI” A SECONDA DELLO SBARRAMENTO, LA “GRANDE COALIZIONE CDU-SPD” RISCHIA

Ancora più interessante per provare a fare qualche previsione in vista dei risultati elettorali di questa sera, sono le stime e le proiezioni dei seggi in Parlamento secondo i sondaggi usciti a ridosso dell’apertura delle urne in Germania: secondo l’analisi di Insa del 19 febbraio, la CDU di Merz si appresta a vincere le Elezioni Federali 2025 con circa 205 seggi in dote per il Bundestag. A quota 146 troviamo l’AfD, che stacca nettamente i 105 dell’SPD in crisi totale rispetto ai risultati del 2021: a 87 parlamentari si fermerebbero i Verdi (anch’essi in calo) mentre con 52 la Linke vincerebbe il “derby” interno alla sinistra con il BSW, in extremis superando lo sbarramento con 35 seggi potenziali.

Più articolata e con più opzioni possibili la media dei sondaggi sulle Elezioni Germania 2025 che YouGov ha scodellato per capire chi entrerà nel Bundestag per i prossimi 4 anni: sebbene la CDU vincerà in qualsiasi caso, con Merz che diventerà il nuovo cancelliere, la potenziale maggioranza con la SPD per una riedizione post-Merkel della “Grande Coalizione” sarebbe comunque a rischio. Tenuto conto che sui 630 seggi totali del Parlamento tedesco, la maggioranza minima è di 316: ecco, l’unione di Merz, Soeder e Scholz eventualmente potrebbe portare da un minimo di 289 seggi ad un massimo di 385, insomma scenari letteralmente opposti tra loro.

Nel primo caso infatti, se dovesse rimanere basso il numero dei seggi per CDU e SPD – sia per una sottostima dell’AfD o sia per l’ingresso di più partiti, come Linke, BSW e FDP – Merz potrebbe ottenere “solo” 195 eletti, con 94 per la socialdemocrazia, mentre 127 andrebbero all’AfD (77 per i Verdi e 40 alla Sinistra. In questo primo scenario la Germania per avere un Governo dovrebbe avere un terzo partito nella coalizione altrimenti rimarrebbe senza maggioranza. Nel secondo caso, con CDU a 220 seggi, la situazione sarebbe migliore per una “Grande Coalizione” con l’SPD (115 seggi), crescerebbe però di molto Weidel con 145 potenziali parlamentari; nel terzo e ultimo scenario della media sondaggi di YouGov, la CDU con 247 seggi avrebbe un’ampia maggioranza se imbarcasse a bordo sia l’SPD (138), ma anche i Verdi con 110 seggi. L’AfD arriverebbe a quota 164 seggi, mentre entrerebbero al Bundestag i 44 parlamentari BSW e i 42 dei Liberali.