A DUE SETTIMANE DALLE ELEZIONI I SONDAGGI NON SI SMUOVONO IN GERMANIA: DISTANZA IMMUTATE FRA MERZ, WEIDEL E SCHOLZ

Nel giorno del primo duello tv tra Merz e Scholz, la Germania accende i riflettori sull’ultimo rush finale della campagna elettorale breve ma molto intensa (e incerta): gli ultimi sondaggi prodotti sulle Elezioni Germania 2025 non sembrano ancora sorridere alla sinistra tedesca, né quella “associativa” della SPD, né quella “populista” di BSW, né tantomeno quella storica radicale di Linke, o “recente” ambientalista dei Grune (Verdi). Di contro, i due partiti di testa del Centro-Destra non migliorano i consensi delle scorse settimane, e anzi perdono un 1% nei sondaggi politici nazionali a meno di due settimane dal voto per il rinnovo di Bundestag e Governo.

Considerando le intenzioni di voto di INSA su un campione di più di 1200 elettori tedeschi, con interviste raccolte tra il 3 e il 7 febbraio 2025, la CDU di Merz al momento si conferma come candidata n.1 per vincere le Elezioni in Germania, sebbene il rebus sulla maggioranza sia tutt’altro che risolto: nei sondaggi INSA i cristiano-democratici, assieme alla storica alleata bavarese della CSU, raccolgono il 29% dei consensi, davanti nettamente alla destra radicale di Alice Weidel, quell’AfD che inquieta mezza Germania. Tra il 21% di Alternative fur Deutschland e il Cancelliere uscente Olaf Scholz resta un ampio margine di 5%: la SPD non fa infatti oltre il 16%, rimanendo di poco avanti alla alleato rimasto nel Governo “fu semaforo”, i Verdi di Baerbock e Habeck in calo al 12%. Chiudono i sondaggi in Germania con il flop del nuovo partito di Sahra Wagenknecht – il BSW – che non va oltre il 6%, rimanendo avanti di pochissimo al suo ex partito di sinistra, la Linke (al 5%). Al limite con lo sbarramento resta il partito liberale FDP di Lindner, potenziale alleato di Merz in un eventuale governo di centro-destra liberale.

Germany, INSA poll: CDU/CSU-EPP: 29% (-1)

AfD-ESN: 21% (-1)

SPD-S&D: 16%

GRÜNE-G/EFA: 12% (-1)

BSW-NI: 6%

LINKE-LEFT: 5%

FDP-RE: 4% (-1) +/- vs. 31 January 2025-03 February 2025 Fieldwork: 03-07 February 2025

Sample size: 1,204 ➤ https://t.co/obOCVirbpF pic.twitter.com/VxQL7PFbBb — Europe Elects (@EuropeElects) February 9, 2025

ELEZIONI GERMANIA 2025, DOPO I SONDAGGI OGGI IL PRIMO DUELLO MERZ VS SCHOLZ IN DIRETTA TV

A differenza dell’Italia dove a due settimane dal voto è impedita la diffusione dei sondaggi, le Elezioni in Germania consentono la produzione e raccolta di intenzioni di voto fino a ridosso del voto previsto il prossimo 23 febbraio 2025: saranno di sicuro raccolte nuove analisi sul voto dopo il primo duello tv previsto questa sera sul ARD e Zdfalle (alle ore 20.15 circa) tra il candidato cancelliere CDU Friedrich Merz e l’uscente leader SPD Scholz.

Dopo che lo stesso leader della destra conservatrice e popolare in Germania ha rifiutato l’accordo con l’AfD, nonostante le convergenze su alcuni temi come economia e immigrazione, le proteste non si sono comunque placate e anche questo weekend le principali piazze tedesche hanno visto proteste contro la potenziale fase CDU-CSU-AfD. La sinistra teme la convergenza delle forze di Centro-Destra e chiede di mantenere il “cordone sanitario” anti Weidel, la quale potrà rispondere colpo su colpo nel prossimo importante duello tv “a 4” previsto per domenica prossima: intervistati saranno oltre a Merz e Scholz, anche contemporaneamente Habeck dei Verdi e appunto la leader della desta estrema. Al netto dei programmi, l’attenzione dei sondaggi (e non solo) è tutta sulle possibili combinazioni di coalizioni dato che nessuno presumibilmente sembra vicino a conquistare la maggioranza dei seggi in solitaria: sinistra in crisi con un Governo naufragato anticipatamente, una destra che potrebbe far deflagrare l’ordine pubblico e sociale in Germania qualora scattasse l’alleanza tra Merz e Weidel, il destino sembra legato ai risultati dei partiti minori per capire quali e quante forze potranno aiutare il vincitore designato CDU nella composizione del Governo.