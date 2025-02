SONDAGGI SUL VOTO DI DOMENICA: COME ANDREBBERO I PARTITI NEI RISULTATI DELLE ELEZIONI FEDERALI 2025

Manca davvero poco al grande appuntamento di domenica, con le Elezioni Federali Germania 2025 pronte per segnare il primo vero punto di svolta politica per l’UE in continua tribolazione: gli ultimi sondaggi politici raccolti da YouGov sul voto di domenica 23 febbraio 2025 (si vota dalle 8 alle 18 in unico turno secco) non vedono grandi differenze rispetto all’ultimo trend di una campagna elettorale lunga e ricca di attacchi incrociati tra tutti i protagonisti in campo. La CDU (Unione Cristiano Democratici), assieme alla fedele alleata bavarese CSU, si appresta a vincere le Elezioni quasi certamente con un vantaggio che potrebbe avvicinarsi al 10% rispetto ai secondi classificati, l’AfD di Alice Weidel.

È proprio lo “spauracchio” della destra radicale, cresciuta enormemente nei sondaggi e nei consensi diretti in questi ultimi mesi complice il fallimento del Governo Scholz, il caos immigrazione e i continui attentati islamisti: è di ieri l’invito sui social dell’ISIS a organizzare altri attacchi nelle prossime ore in Germania. La proiezione dei sondaggi politici sule Elezioni federali Germania 2025 vede a due giorni dal voto la crescita netta della CDU al 30% sostanziale, +5,7% rispetto ai risultati delle precedenti elezioni nel 2021: l’AfD si posiziona attorno al 20% dei consensi nazionali, quasi +10% rispetto a quattro anni fa: male, malissimo la SPD di Scholz che in pochi mesi crolla fino al 15,6%, finendo avanti di pochissimo ai Verdi di Habeck (in calo al 13%). A chiudere il borsino dei partiti verso il Bundestag troviamo nei sondaggi YouGov la Linke (sinistra) al 7,5%, in netta crescita rispetto agli scorsi mesi: a rischio taglio invece sia il BSW dell’ex leader della sinistra, e il partito liberale di Lindner che è responsabile della caduta del Governo Scholz dopo la lite sulla Manovra di bilancio.

The central projection of YouGov’s German MRP has the socialist The Left safely crossing the 5% threshold needed to guarantee seats, while the left-conservative BSW and liberal FDP are likely to fall short and get wiped out CDU/CSU: 29.9% of the vote (+5.7 from 2021)

— YouGov (@YouGov) February 20, 2025

PROIEZIONE SEGGI IN GERMANIA: I SONDAGGI YOUGOV PRONOSTICANO IL RISCHIO “FLOP” PER LIBERALI E BSW

Ancora più interessanti a ridosso delle Elezioni sono i dati in arrivo dai sondaggi YouGov per quanto riguarda la proiezione attuale dei seggi per il prossimo Bundestag: in attesa dei risultati sulle Federali 2025, i risultati “parziali” in termini di eletti si rifanno alle intenzioni di voto raccolte negli ultimi giorni di campagna elettorale. Ebbene, tenuto conto che servono almeno 316 parlamentari per avere la maggioranza minima richiesta – ma che per un Governo stabile serve arrivare almeno alle soglie dei 400 seggi in coalizione – non sarà facile la sfida per la CDU di Merz, indiscutibilmente prossimo cancelliere di Germania essendo quasi certamente il primo partito del Paese.

I sondaggi sulle Elezioni Germania 2025 prevedono per l’unione di CDU e CSU qualcosa come 220 seggi, ben 23 in più rispetto al parlamento uscente: balzo importante dell’AfD con 145 seggi (+60), anche se destinata all’opposizione qualora permanga la “conventio ad exludendum” operata anche dai conservatori tedeschi. Male l’SPD con 115 seggi, crollo di ben 91 parlamentari rispetto alle scorse Elezioni Federali in Germania: i Verdi con 94 potenziali seggi restano davanti ai 55 in dote alla Linke, mentre al momento BSW e FDP rimarrebbero a secco. Se dovessero però superare quota 5%, ecco che entrerebbero in Parlamento anche liberali e populisti di sinistra, scombinando le carte di una trattativa verso la coalizione di Governo già ora piuttosto tribolata. A Merz servono circa un centinaio di parlamentari, che potrebbero arrivare da Liberali e Verdi – qualora il FDP superi lo sbarramento – altrimenti l’ipotesi di “grande coalizione” con i socialisti tornerebbe di strettissima attualità.