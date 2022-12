SONDAGGI ELEZIONI LOMBARDIA 2023/ Fontana 47,6%, Majorino ko anche ‘con’ la Moratti

ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023, I SONDAGGI SUI PARTITI PREMIANO ANCORA FDI

Manca solo l’ufficialità ma il 12-13 febbraio oltre al Lazio, al voto ci saranno anche le Elezioni Regionali Lombardia 2023 con i nuovi sondaggi realizzati da BidiMedia che danno già una forte indicazione circa il punto di partenza della imminente campagna elettorale. Il grande favorito resta Attilio Fontana con il Centrodestra unito impegnato a non perdere la Regione forse più importante del Paese: al netto delle attuali candidature, i sondaggi per il momento danno comunque davanti il Governatore uscente anche se con un “traino” diverso da quello che lo portò a stravincere 5 anni fa contro Giorgio Gori.

La prima rilevazione BidiMedia per MilanoToday vede i sondaggi delle Elezioni Regionali in Lombardia premiare – sotto il profilo dei partiti – la medesima vincitrice delle ultime Politiche nazionali: le intenzioni di voto vedono infatti Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 31% su scala regionale, seguiti dal 17,2% del Pd e dal duo vicinissimo Terzo Polo pro-Moratti (11,8%) e Lega pro-Fontana (11,4%). Il Carroccio, pur candidando un proprio esponente, paga lo “scotto” di una situazione elettorale nazionale che lo vede sfavorito contro FdI all’interno del Centrodestra: male ancora Forza Italia anche nella Lombardia “di” Berlusconi – 6,9% per gli azzurri – mentre il M5s tiene un 9% regionale pur ancora non avendo un candidato ufficiale. Chiudono i sondaggi dei partiti alle Regionali lombarde l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,7%, PiùEuropa al 3,5%, ItalExit a1,4%, Unione Popolare 1,1%, Noi Moderati 1%, Italia Sovrana e Popolare 1%. L’affluenza ad oggi per le Regionali in Lombardia è data al 65% con un 20% di indecisi e un 1,6% di bianche/nulle.

SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: FONTANA SEMPRE VINCENTE, TUTTI GLI SCENARI

Entrando però meglio nei singoli scenari di voto che si aprono davanti alle Elezioni Regionali Lombardia 2023, i sondaggi politici di BidiMedia vedono un medesimo risultato per la vittoria finale al Pirellone: Attilio Fontana, candidato unitario del Centrodestra, è davanti in tutte le rilevazioni e le diverse combinazioni partitiche. Nello scenario di base con i candidati attuali, gli elettori danno Fontana al 47,6%, Pierfrancesco Majorino del Centrosinistra (a guida Pd) al 29%, mentre la candidata del Terzo Polo nonché ex vice di Fontana – Letizia Moratti – non riesce a sfondare oltre quota 15%. Il M5s, pur senza candidato, raccoglierebbe ad oggi un 5,9% mentre altri eventuali candidati di altre liste non vanno oltre il 2,5%.

Neanche nel secondo scenario dei sondaggi per le Elezioni in Lombardia il Centrosinistra riuscirebbe a strappare a Fontana la “corona” per il secondo mandato consecutivo in Regione Lombardia: lo scenario infatti che vede Letizia Moratti in “ticket” con l’ex assessore di Giuseppe Sala in Comune Milano non porta maggiori voti agli anti-Fontana (anzi…). Il Governatore uscente andrebbe al 52,7% se si presentasse Majorino con Moratti come vice, con il “ticket” che vale oggi il 35,7% e nulla più (M5s al 9%). Infine, qualora il Pd decidesse di convergere con il Terzo Polo presentando solo Letizia Moratti come alternativa ad Attilio Fontana comunque la vittoria delle Regionali lombarde non arriverebbe: Centrodestra in questo caso al 50% contro un 26% del duo Pd-Terzo Polo, con il 14% che andrebbe a quel punto all’ala più di “sinistra” e un 8% sempre al M5s.











