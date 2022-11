Sondaggi Elezioni Lombardia/ Fontana 45,2%, Majorino sotto 30%, Moratti ‘divide’ Csx

I SONDAGGI POLITICI PER LE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA: LE INTENZIONI DI VOTO

Manca ancora la data ufficiale, ma tra febbraio e inizio marzo le Elezioni Regionali in Lombardia saranno il primo test del Governo Meloni dopo la vittoria alle Politiche 2022: i sondaggi politici pubblicati in questi giorni, dopo la candidatura ufficiale di Pierfrancesco Majorino, iniziano a dare qualche primo spunto alla campagna elettorale ancora tutta da “giocare” non appena il Presidente uscente Attilio Fontana – candidato per il secondo mandato con il Centrodestra – indirà la data ufficiale delle Regionali 2023 (probabile l’election day con le Elezioni in Lazio). Ebbene, secondo i sondaggi realizzati da IZI per il “Fatto Quotidiano” lo scorso 21 novembre, lo scenario dei singoli partiti a livello generale conferma quanto visto alle scorse Elezioni Politiche, con alcune importanti differenze.

Vola ancora il partito di Giorgia Meloni al 31%, un FdI mai così alto anche in Lombardia dall’inizio della sua storia: ne paga conseguenze la Lega al 15,8%, così come Forza Italia che crolla al 4,1% (complice anche l’uscita di scena di Letizia Moratti, passata ad essere la candidata del Terzo Polo). I sondaggi verso le Regionali lombarde dicono poi Pd al 16,8% e M5s ben al di sotto dello standard nazionale (così come accade in molte Regioni del Nord, ndr), fermo al 9,3%: da ultimo, le intenzioni di voto IZI sul voto in Lombardia danno in crescita l’alleanza Azione-Italia Viva al 9,3%, l’alleanza Verdi-Sinistra al 5%, PiùEuropa al 32,8% e indecisi/astenuti che salgono fino al 27,7% dei rispondenti al sondaggio.

FONTANA-MORATTI-MAJORINO: I SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA, SCENARI CANDIDATI

Entrando invece nel dettaglio dei candidati quasi tutti ufficializzati fino ad oggi, i sondaggi politici di IZI verso le Elezioni Regionali Lombardia 2023 vedono al momento una piena conferma del Presidente uscente, Attilio Fontana. Se si votasse oggi infatti il candidato di FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati prenderebbe il 45,2% delle preferenze riuscendo a battere i rivali del Centrosinistra, “divisi” ancora su tutta la linea tra Terzo Polo e coalizione a guida Pd. I sondaggi danno infatti Letizia Moratti, ex vicepresidente Lombardia in giunta Fontana, al 13,4%: per il candidato del Pd, Pierfrancesco Majorino, l’unione di Dem, PiùEuropa e liste civiche porta fino al 29,8% delle stime elettorali.

Al momento senza ancora un candidato nominato, il M5s viaggia attorno all’11,6%: altissimo il numero di indecisi/astenuti, fermo in Lombardia al 32,6%. Secondo le ultime ricostruzioni fatte sulla politica lombarda, vi sarebbe in corso un tentativo molto delicato del sindaco di Milano Beppe Sala per cercare di trovare un accordo tra Pd e Terzo Polo con una sorta di ticket Majorino-Moratti. La partita infatti, almeno dal punto di vista dei sondaggi, prenderebbe una piega del tutto più aperta rispetto all’attuale condizione: il testa a testa fra Centrodestra e Centrosinistra potrebbe allora avvenire anche se al momento resta comunque Fontana il favorito, anche grazie all’exploit di Fratelli d’Italia in Lombardia (e non solo) secondo le ultime rilevazioni.











