Sondaggi elezioni Milano/ Sala al 44%, Bernardo a -4%. Tracollo M5s: sotto il 5%

Gli ultimi sondaggi sulle elezioni a Milano confermano quanto circolato nelle scorse settimane: il sindaco uscente Beppe Sala parte con i favori del pronostico, ma il Centrodestra può dire la sua. I dati raccolti dall’istituto per la Rai parlano chiaro: i due principali competitors sono divisi da quattro punti percentuali, un margine che la campagna elettorale può modificare in un senso o nell’altro…

Massimiliano Salini/ "Green pass dovrebbe derogare chiusure, oggi non ha senso"

I sondaggi sulle elezioni a Milano quotano Beppe Sala tra il 44 e il 48 per cento: Opinio Italia rileva un aumento di consensi rispetto alle precedenti rilevazioni, ma l’esponente dei Verdi non può dirsi certo della riconferma. Luca Bernardo, pediatra sostenuto dal Centrodestra, si attesta tra il 40 e il 44%. Come dicevamo, nessuna speranza per gli altri candidati: l’aspirante primo cittadino del Movimento 5 Stelle, ancora da designare, è dato tra il 3 e il 5 per cento. Gli altri candidati rappresentano il restante 6-10%.

Sgarbi vs Romano/ "C*glione, non ho mai negato il Covid ma che tu avessi cervello"

SONDAGGI ELEZIONI MILANO: TRACOLLO M5S

I sondaggi sulle elezioni a Milano targati Opinio Italia certificano dunque che ci troviamo di fronte a una delle battaglie più difficili da pronosticare in vista delle amministrative del 3-4 ottobre. L’istituto ha messo in risalto: «Il sindaco uscente, Beppe Sala, aumenta di poco il suo vantaggio sul Centrodestra. Il candidato del Cdx, Luca Bernardo, sembra puntare sulle periferie e nelle aree in cui il progetto di rinnovamento e di innovazione della città portato avanti da Sala risulta essere meno percepito dalla cittadinanza». Non può passare inosservato il flop del Movimento 5 Stelle, storicamente in difficoltà alle comunali: «Sembra al momento escluso, in questa sfida a due, il candidato del Movimento 5 Stelle, peraltro, ancora non individuato dal Movimento».

LEGGI ANCHE:

ZAIA: "STOP TAMPONI GRATIS IN VENETO"/ "Non vaccinati ne approfittavano per uscire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA