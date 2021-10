Sondaggi elezioni Milano/ Sala-Bernardo, un finale in sordina

Si conclude in sordina, senza acuti, la campagna elettorale per l’elezione del prossimo sindaco di Milano. I taccuini dei giornalisti annotano una fuggevole polemica nel centrodestra, poi rientrata con un abbraccio davanti ai cronisti tra il segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, mentre Beppe Sala, sindaco uscente, si ripresenta alle urne forte del mandato appena concluso.

Beppe Sala chiude campagna elettorale con Carola Rackete/ Ira Centrodestra

La sfida di Milano è una delle più attese di questa tornata di elezioni amministrative e i sondaggi politici pre “blackout” (il silenzio elettorale in vigore dal 17 settembre, ndr) hanno fornito indicazioni molto interessanti. Prendiamo ad esempio le rilevazioni di Bidimedia realizzate tra il 25 e il 27 agosto 2021: il sindaco uscente Beppe Sala era nettamente avanti, mentre il Centrodestra non poteva che sperare in una clamorosa remuntada…

Scaroni: “nuovo stadio Milan e Inter pronto per 2024-25”/ “San Siro? Ridimensionato”

Entrando nel dettaglio dei sondaggi sulle elezioni di Milano, un mese fa Beppe Sala era dato al 47,1%: una percentuale che confermava i favori del pronostico per l’esponente dei Verdi, sostenuto dal Centrosinistra unito. Luca Bernardo, invece, si avvicinava alla soglia del 40%: il candidato del Centrodestra si attestava al 39,8%. Mentre il Movimento 5 Stelle andava incontro a un clamoroso flop: la candidata Layla Pavone al momento della rilevazione era quotata al 5,1%. Tra gli altri candidati Gabriele Mariani di Milano in Comune al 3,1% e Gianluigi Paragone al 2,1%.

SONDAGGI ELEZIONI MILANO: I DATI DI BIDIMEDIA

Bidimedia, nel commentare i sondaggi sulle elezioni di Milano appena citati e pre-silenzio elettorale, ha messo a suo tempo in risalto che Beppe Sala poteva vantare più di 2 punti percentuali in più delle liste che lo sostengono, «sintomo di buon apprezzamento». Discorso diverso per il candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia: «Al contrario lo sfidante Bernardo resta sotto alla propria coalizione: il candidato del Centrodestra a quanto pare non convince appieno gli elettori». Passando all’orientamento di voto alle liste, il Partito Democratico si confermava un mese fa primo partito della città con il 25% di consensi. Subito dopo veniva la Lega di Matteo Salvini al 16,6%, con oltre due punti di vantaggio su Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni era dato al 14,2%. Forza Italia si attestava al 6,7%, mentre il Movimento 5 Stelle non andava oltre il 5,6%.

Elezioni Milano, Bernardo: “Sala ci boicotta”/ Caos manifesti, Pd: Cdx strumentalizza

© RIPRODUZIONE RISERVATA