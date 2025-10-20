La corsa alle Elezioni Olanda 2025, gli ultimi sondaggi politici con il lieve calo di Wilders dopo le minacce jihadiste: rebus maggioranza dopo i risultati?

LA CORSA AL VOTO IN OLANDA: GLI ULTIMI SONDAGGI CON UN CALO DI WILDERS E LA CRESCITA DEI CRISTIANO DEMOCRATICI

Tra poco più di una settimana i Paesi Bassi torneranno alle urne per la terza volta in 5 anni e a meno di clamorosi colpi di scena, si prospettano risultati molto simili all’ultima tornata elettorale che consegnò l’Olanda al PVV di Geert Wilders salvo poi causare un tonfo del Governo di coalizione Centrodestra per i dissidi interni tra i partiti.

Sondaggi politici 2025: vola Meloni al 31% dopo la Manovra/ Schlein al 21%: calo AVS-M5s dopo piazze pro-Pal

Osservando i sondaggi sulle Elezioni Olanda 2025 raccolti da Peill il 17 ottobre scorso, si registra un lieve calo del Partito per la Libertà di Wilders, al termine di giorni convulsi per le minacce di attentato contro il leader della destra olandese (e non solo).

Se si votasse oggi in Olanda, i sondaggi danno una proiezione dei seggi piuttosto complessa per la composizione del prossimo Parlamento: con 28 seggi il PVV (Patrioti per l’Europa, alleati della Lega in UE) sarebbe la lista con più eletti, seguiti dai 24 della coalizione di Centrosinistra a guida dell’ex commissario europeo Timmermans, che riunisce sia il Partito Laburista che i Verdi, pari ai seggi che guadagnerebbe il CDA (Cristiano Democratici di Bontenbal). Per raggiungere i 150 parlamentari complessivi si contano poi 17 seggi dei liberali D66 davanti ai 16 del VVD di Rutte, ex Premier e oggi segretario generale della NATO.

Sondaggi Germania 2025/ AfD 27% sopra Merz, stallo SPD. Disgelo CDU con Weidel: “basta muro di protezione”

Netherlands, Peil poll: Seat projection national parliament PVV-PfE: 28 (-3)

GL/PvdA-G/EFA|S&D: 24 (-1)

CDA-EPP: 24 (+2)

D66-RE: 17 (+3)

VVD-RE: 16 (+1)

JA21~ECR: 11 (-2)

FvD-ESN: 6 (+1)

BBB-EPP: 4

SP-LEFT: 4

DENK-*: 4

PvdD-LEFT: 3

SGP-ECR: 3

CU-EPP: 3

Volt-G/EFA: 2 (-1)… pic.twitter.com/EwYuKUH0SB — Europe Elects (@EuropeElects) October 18, 2025

L’ALLARME TERRORISMO JIHADISTA PIOMBA SULLA CAMPAGNA ELETTORALE IN NEI PAESI BASSI

Dopo la caduta del Governo Schoof lo scorso giugno, le dinamiche interne alla politica nei Paesi Bassi sono rimaste piuttosto convulse con i partiti centristi che non intendono ripetere l’esperienza di una coalizione con Wilders, senza però avere i contorni di una coalizione alternativa che possa ad oggi guidare l’Olanda con maggioranza stabile.

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra ‘flirta’ col 50%: campo largo al 45% ma con il M5s in crisi. Al Centro…

I sondaggi sulle Elezioni Olanda 2025 del resto confermano questo trend, con l’attuale maggioranza relativa in Parlamento – PVV, VVD, Contadini BBB e Nuovo Contratto Sociale – che non riavrebbe i numeri per governare, così come l’alternativa coalizione di Centrosinistra guidata da Timmermans ad oggi faticherebbe a conquistare la maggioranza dell’Assemblea.

Al possibile nuovo esito post elettorale di un Governo di minoranza, con Wilders più votato ancora alle urne, la tensione in Olanda si registra anche per le recenti minacce del terrorismo jihadista contro i partiti più critici con l’immigrazione e la coesistenza con l’Islam: «le minacce non mi fermano, continuo la campagna elettorale», ha spiegato il leader del PVV dopo che a meno di due settimane dalle Elezioni tre potenziali terroristi sono stati arrestati prima che portassero a termine il “progetto” di attentato contro il Premier belga, l sindaco di Anversa e lo stesso Wilders.

Droni esplosivi e bombe artigianali erano pronte ad essere recapitate agli obiettivi politici, gettando l’Olanda in un caos molto più profondo dei numeri fragili emersi dai sondaggi politici o delle riforme ancora ostacolate in Parlamento: «faremo la politica d’asilo più severa che i Paesi Bassi abbiano mai visto», ha ri-promesso il leader della destra radicale in risposta alle minacce giunte contro il PVV in piena campagna elettorale.