Sondaggi Elezioni Olanda 2025, intenzioni di voto: PVV di Wilders primo partito, ma resta il nodo governo. Si registra crollo VVD, balzo di CDA e D66

SONDAGGI ELEZIONI OLANDA 2025: VERSO NUOVE ALLEANZE

Le elezioni generali in Olanda sono alle porte e il PVV di Geert Wilders è ancora avanti nelle intenzioni di voto, ma i sondaggi mostrano non solo un calo rispetto alle elezioni di due anni fa, ma anche la necessità di formare una coalizione per governare. Secondo la media dei sondaggi elaborata da Politico Poll of Polls – aggiornata al 20 ottobre – è al 20%, in lieve calo rispetto al 23% ottenuto alle elezioni di due anni fa.

Dall’analisi dei dati mostrati si evince come il PVV, anche in caso di vittoria, avrà bisogno di alleati per formare il nuovo governo. L’attuale governo, guidato dall’indipendente Dick Schoof, è sostenuto da altri tre partiti, oltre al PVV, anche loro in calo.

Ad esempio, il Partito popolare per la libertà e la democrazia (VVD) di Dilan Yeşilgöz, uno storico partito di centrodestra, è crollato sensibilmente, visto che passa dal 15% al 10%, mentre i cristiano democratici del Nuovo Contratto Sociale (NSC) non vanno oltre l’1%, un punto percentuale in meno rispetto al Movimento Civico-Contadino (BBB).

Questa alleanza è però durata sette mesi, perché dopo le elezioni del novembre scorso e un accordo travagliato tra i partiti, sono arrivate le dimissioni nel giugno scorso, frutto di tensioni interne.

SONDAGGI ELEZIONI OLANDA 2025: SALTO DI CDA E D66

Il secondo partito olandese, stando ai sondaggi Elezioni Olanda 2025, è rappresentato dalla coalizione di verdi e laburisti guidata da Frans Timmermans, cioè GroenLinks–PvdA, che è al 16%, stessa percentuale raggiunta dai cristiani democratici di CDA (Appello Cristiano Democratico) di Henri Bontenbal, che registra un clamoroso balzo, visto che gli viene attribuito il 16% contro il 3% delle elezioni di due anni fa.

In crescita anche i socioliberali D66 di Rob Jetten, che potrebbero raddoppiare, visto che erano al 6% due anni fa, mentre ora sarebbero all’11%. Tra le forze di destra populista, JA21 di Joost Eerdmans cresce notevolmente (dall’1% all’8%), invece Forum voor Democratie di Thierry Baudet rimane stabile intorno al 3%.

Infine, il Partito Socialista (SP) di Jimmy Dijk si conferma al 3%, senza variazioni. Dunque, con il PVV in vantaggio nei sondaggi Elezioni Olanda 2025, guadagnano terreno i partiti di centro e centrodestra, mentre VVD registra un brusco arretramento.

DAI SONDAGGI ALLE PROIEZIONI SUI SEGGI

La probabilità di un’altra vittoria per il Partito per la Libertà (PVV) sta aumentando, ma una vittoria assoluta è quasi impossibile. Del resto, storicamente l’Olanda ha sempre avuto un governo di coalizione formato da un minimo di due partiti a causa del suo sistema di rappresentanza elettorale proporzionale, in base al quale i seggi in parlamento vengono assegnati ai partiti in proporzione al numero di voti che vincono.

Ora, con le elezioni generali alle porte, i sondaggi suggeriscono che il PVV si assicurerà il maggior numero di seggi nel parlamento che ne ha 150. Per governare ne servono 76, ma nessun singolo partito è mai arrivato a quella soglia, per questo la storia olandese è fatta di coalizioni.

Secondo un sondaggio dell’agenzia di stampa olandese, EenVandaag, del 14 ottobre, si prevede che il PVV si assicurerà 31 seggi. L’alleanza GroenLinks-PvdA ne potrebbe occupare 25 e CDA 23. L’ex partner della coalizione del PVV, il VVD di centrodestra, potrebbe prendere 14 seggi, 4 il BBB, mentre non si prevede che l’NSC si assicuri alcun posto.