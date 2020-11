Sondaggi Elezioni Presidente Usa 2020/ Chi vince: Biden +10% su Trump, ma…

Negli ultimi sondaggi politici alla vigilia delle Elezioni Presidenziali Usa 2020, il vantaggio di Joe Biden e dei Democratici pare più di quanto non fosse già avanti Hillary Clinton prima del voto 2016: ora, sapendo poi come andò a finire – con un flop clamoroso dell’intero sistema di sondaggi americani – anche gli analisti più convintamente certi della vittoria Dem alla Casa Bianca vanno molto cauti con una previsione che ora dopo ora nella maratona elettorale andrà confermata o smentita. Secondo un’indagine del Washington Times-Nbc Biden sarebbe avanti su Donald Trump di almeno 10 punti a livello nazionale: va sempre ricordato però come il sistema elettorale degli Stati Uniti preveda una votazione “indiretta” con i famosi 538 grandi elettori che rappresentano la vera posta in palio nelle Elezioni Presidenziali. Esattamente come 4 anni fa quando la moglie di Bill Clinton riuscì ad ottenere più voti totali ma perse per la svolta verso il Gop degli “swing states” del Midwest, potrebbe avvenire anche in questa occasione con le analisi che variano a seconda dello stato “sondato”: secondo i sondaggi della Cnn del 1 novembre 2020, il voto di questa notte vede in Wisconsin – uno degli stati in bilico – Biden davanti di 8 punti, mentre in Michigan addirittura sarebbero 12 i punti di vantaggio per i Democratici. Fino ad un giorno dal voto, in America avevano già votato ben 93.131.017 elettori, di cui 59.126.562 via posta e 34.004.455 di persona: questo significa che il 67,6% dell’affluenza al voto si è già espressa per le Elezioni Presidenziali.

SONDAGGI ELEZIONI USA 2020: ATTENZIONE AGLI SWING STATE

Gli Stati “chiave” vedono però nelle ultime ore prima delle Elezioni un recupero importante del Presidente uscente Donald Trump: in Arizona e North Carolina il vantaggio di Biden si sarebbe ridotto sotto il 2% di distanza, idem – a parti invertite – la Florida dove i Repubblicani spingono al 50% contro il 48% dell’ex n.1 di Obama. Per l’altro swing state, la Pennsylvania, il vantaggio di Trump si sarebbe invece ribaltato nelle ultime settimane con i Dem ora avanti di 5 punti percentuali (secondo un’altra rilevazione Washington Post-Abc). Per il sondaggio New York Times/Siena College – nei 4 Stati-chiave per i risultati delle Elezioni Presidenziali – Biden sarebbe ancora in vantaggio: Arizona (+6%), Florida (+3), Pennsylvania (+6) e Wisconsin (+11). I democratici insomma si avviano allo scrutinio dei voti – che potrebbe volere diversi giorni di conclusione definitiva – con il vantaggio dei sondaggi, ma occorre prestare molta attenzione proprio a quegli “swing states” che esattamente come 4 anni fa ribaltarono il risultato finale con la vittoria del tycoon alla Casa Bianca: al momento, garantiscono dai “guru” elettorali in Cnn e Wp Trump può «permettersi di perdere solo Michigan, Wisconsin e Arizona», se invece ne dovesse concedere anche un solo altro “purple state” porterebbe Biden alla vittoria quasi sicuramente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA