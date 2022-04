Sondaggi elezioni presidenziali Francia/ Macron sale al 56%, Marine Le Pen…

L’appuntamento alle urne è in programma tra poche ore, i sondaggi sulle elezioni presidenziali in Francia parlano chiaro. Lo scontro tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen si deciderà all’ultimo voto, ma in base alle rilevazioni degli esperti c’è un favorito, anche piuttosto netto: parliamo del presidente uscente.

In base ai sondaggi sulle elezioni presidenziali in Francia realizzati da Ipsos per Le Monde, La Fondation Jean-Jaurès et il Cevipof, Emmanuel Macron ha guadagnato due punti percentuali rispetto alle rilevazioni di aprile: il capo politico di En Marche si attesta al 56%. Parte dietro, dunque, Marine Le Pen: la leader del Rassemblement National è quotata al 56%.

SONDAGGI ELEZIONI PRESIDENZIALI FRANCIA: GLI ULTIMI DATI

Secondo gli ultimi sondaggi sulle elezioni presidenziali in Francia di Ipsos, dunque, Macron guadagna terreno su Marine Le Pen. Ricordiamo che le ultime rilevazioni dell’istituto, realizzati tra il 2 e il 4 aprile, segnalavano Macron al 54% e Le Pen al 46%. Il presidente uscente viaggia verso la riconferma, ma attenzione alle possibili sorprese, legate anche all’affluenza.

Un altro sondaggio, realizzato questa volta per Le Parisien, segnala un vantaggio più marcato per il leader di En Marche. Macron è dato al 57,5%, contro il 42,5% di Marine Le Pen. Ciò che appare ormai lampante è che il confronto tra i due contendenti sarà ben più serrato rispetto a quello di cinque anni fa. Un fattore determinante è legato a Jean-Luc Melenchon, che al primo turno ha raccolto consensi al di sopra delle aspettative. Secondo i dati di Ipsos-Sopra Steria per Le Parisien/Aujourd’hui en France e Franceinfo, il 37% degli elettori di Melenchon si schiererà con Macron, mentre il 18% voterà la leader del RN. Il restante 47% è indeciso e giocherà un ruolo da protagonista…

