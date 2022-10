Sondaggi Elezioni Regionali Lombardia/ 47% ok giunta Fontana ma Cdx vince con Moratti

I PRIMI SONDAGGI POLITICI VERSO LE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023

I primi sondaggi politici in Lombardia iniziano a dare alcune indicazioni “importanti” per quella che sarà la vera sfida elettorale del prossimo anno: nella primavera 2023 un altro appuntamento importante saranno infatti le Elezioni Regionali in Lombardia dopo i cinque anni di Giunta a guida Attilio Fontana (Lega, Centrodestra). Freschi della vittoria nelle Politiche e nel pieno di una formazione del Governo tutt’altro che “lineare”, la medesima coalizione è chiamata al voto nella Regione più importante del Paese, provando a dimostrare la compattezza elettorale avvenuta con il voto del 25 settembre scorso. I sondaggi politici condotti da Winpoll-Scenari Politici – realizzati tra il 7 e il 13 ottobre 2022 – registrano la generale fiducia per il Governo regionale di Attilio Fontana dal 2017 al 2022: cinque anni non semplici visto l’esplodere della pandemia da Covid-19 che ha visto la Lombardia come il territorio tra i più colpiti in tutta Europa.

Ebbene, il 6% giudica “molto soddisfacente” la guida della Regione della Giunta Fontana, il 41% si dice comunque abbastanza soddisfatto di questi ultimi cinque anni (complessivo voto positivo del 47% degli elettori rispondenti). Di contro, viene bocciata la Giunta del Centrodestra dal 31% (“poco soddisfatti”) e soprattutto dal 22% (“per nulla soddisfatti”). I candidati alle prossime Elezioni Regionali Lombardia ancora non sono stati decisi in quanto sia nel Centrodestra – dove va sciolto il “nodo” Fontana-Moratti – e sia nel Centrosinistra dove un candidato ancora non c’è e dove si pensa a due nomi come Carlo Cottarelli e il sindaco di Milano Beppe Sala come possibili ipotesi. La fiducia generale in questi quattro esponenti politici viene valutata dai sondaggi Winpoll con il 44% per Attilio Fontana, il 57% per Letizia Moratti (attuale vicepresidente di Regione Lombardia), 59% per l’economista eletto al Senato con il Pd, il 55% per il sindaco Sala al suo secondo mandato a Palazzo Marino.

INTENZIONI DI VOTO ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: I SONDAGGI PREMIANO LETIZIA MORATTI, MA…

Nodo principale da risolvere per le Elezioni Regionali Lombardia 2023 è proprio la scelta in casa Centrodestra per il Governatore uscente Fontana e l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti, con entrambi disponibili a candidarsi. In particolare la n.2 del Pirellone ha già fatto sapere che in caso di non appoggio del Centrodestra sulla sua candidatura, lei si presenterà lo stesso con una sua lista civica centrista. Lo scontro a distanza tra Fontana e Moratti, che ha animato i giorni prima delle Elezioni Politiche, è rimasto “congelato” proprio per le questioni nazionali da affrontare ma presto si tornerà in casa Centrodestra a ragionare sul da farsi per evitare di perdere l’ambita posizione alla guida di una Regione che ha visto 4 giunte Formigoni consecutive, una Giunta Maroni e l’attuale Fontana. Sempre secondo i medesimi sondaggi Winpoll, il 69% ad oggi boccia l’ipotesi ricandidatura del Presidente uscente mentre il 31% resta con il Governatore lombardo. Di questa analisi, entrando nelle pieghe dei singoli partiti, interessante il dato che emerge dai gruppi del Centrodestra: nella Lega il 77% sta con Fontana, dato che scende al 58% per FdI e 50% per Forza Italia.

A chi ha risposto favorevole alla ricandidatura di Fontana alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 è stato poi chiesto il motivo di tale fiducia: per il 62% si tratta di confermare chi ha governato bene nella precedente legislatura, il 21% ritiene che abbia gestito bene la pandemia Covid, il 13% considera comunque giusto concedere un secondo mandato ad un Presidente (il 5% appoggia Fontana perché è della Lega). Chi invece boccia la presenza in Lombardia di Attilio Fontana lo fa perché lo considera un cattivo amministratore (63%), per la gestione Covid (33%) e perché la Lega ha perso alle Elezioni politiche nazionali (4%). Se si votasse ora per le Elezioni Regionali in Lombardia, le intenzioni di voto che emergono dai sondaggi Winpoll vedono la seguente situazione: FdI 23,7%, Pd 20,1%, Lista civica Letizia Moratti all’11,8%, Lega 11,5%, Forza Italia 7%, Terzo Polo (Azione-Italia Viva) al 6,5% davanti al M5s al 5,9%. Chiudono le intenzioni di voto “altre liste” al 5,5%, Sinistra-Verdi 4,1%, PiùEuropa 3,2%, Unione Popolare De Magistris allo 0,7%.

MORATTI O FONTANA: I TRE SCENARI SULLE REGIONALI LOMBARDIA PER I SONDAGGI WINPOLL

Da ultimo, i sondaggi politici di Winpoll presentano i tre possibili scenari che potrebbero aprirsi nella primavera 2023 con il voto delle Elezioni Regionali in Lombardia: i primi due con Letizia Moratti candidata unica del Centrodestra, il terzo con la sfida diretta tra Fontana e Moratti, candidata in quel caso civica e sostenuta dal Centrosinistra. Eccoli qui di seguito:

SCENARIO A

Moratti-Centrodestra: 49,7%

Cottarelli-Pd e Sinistra: 34,4%

Candidato di Azione e Italia Viva: 6,8%

Candidato M5s 3,5%

SCENARIO B

Moratti-Centrodestra: 50,5%

Sala-Pd e Sinistra: 31,7%

Azione-Iv: 5,8%

M5s: 5%

SCENARIO C

Moratti-coalizione Centrosinistra (Pd-Azione-Italia Viva): 47,8%

Fontana-Centrodestra: 35,3%

M5s: 8,7%











