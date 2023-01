SONDAGGI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA/ Fontana +5% su Majorino 29% indecisi. Moratti…

ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023, I SONDAGGI POLITICI E IL FATTORE INDECISI

A due mesi dalle Elezioni Regionali Lombardia 2023, la campagna elettorale è pronta ad entrare nella sua fase più intensa: al momento, i sondaggi politici sulle Elezioni del 12-13 febbraio prossimi raccontano di una sfida con un chiaro favorito ma tutt’altro che già decisa. In attesa di nuove rilevazioni attese per la prossima settimana, la crescita nazionale di Fratelli d’Italia riuscirebbe a tamponare il calo anche in Lombardia della Lega di Salvini e del candidato Governatore (uscente) Attilio Fontana. Gli ultimi sondaggi politici completi e disponibili sulle Elezioni Regionali in Lombardia – dati Izi del 13 dicembre scorso – vedono il Presidente lombardo al 45,1% con un vantaggio sul diretto rivale Pierfrancesco Majorino ridotto al 5%.

DIETRO LE REGIONALI LAZIO/ Il piano europeo di Conte (contro il Pd) per andare oltre M5s

Il Centrosinistra riunito, se davvero riuscisse a tenere a livello di elettorato il patto stretto da Majorino con Conte e Letta, ad oggi vale il 40,1%: con l’ex assessore del Comune di Milano si uniscono oltre a Pd e M5s anche Europa Verde/Sinistra Italiana, +Europa e liste civiche di Centrosinistra. Al momento resta fuori dalla partita per la conquista di Regione Lombardia l’ex vicepresidente Letizia Moratti: per il Terzo Polo di Azione-Italia Viva il dato dei sondaggi Izi non va oltre il 14,8%. Anche se al terzo posto, il consenso per Moratti potrebbero essere potenzialmente decisivi per capire a chi saranno mancati di più i voti che confluiranno alla ex vicepresidente di Regione Lombardia: ad oggi Fontana, al netto del calo rispetto a 5 anni fa, riuscirebbe a vincere le Elezioni proprio per il mancato accordo di tutte le altre opposizioni in un unico candidato. Resta però il “rebus” di quel 29% di indecisi/astenuti rilevati dai sondaggi politici di Izi: nei prossimi due mesi saranno proprio quel quasi 1 elettore su 3 ad essere “oggetto” di mira dei tre candidati alla guida della Lombardia.

ELEZIONI LOMBARDIA/ Majorino-Conte, doppia posta in palio (pensando al dopo)

MAJORINO SUI SONDAGGI POLITICI IN LOMBARDIA: “MANDIAMO A CASA FONTANA”

Nella recente ospitata di Pierfrancesco Majorino a L’Aria che tira su La7, il candidato del Centrosinistra ha commentato proprio gli ultimi sondaggi politici diffusi da Izi per le Elezioni Regionali in Lombardia 2023: «è chiaro che la sfida è difficilissima e lo so bene ma è molto urgente perché dopo 28 anni credo che si possa cambiare e che non ci meritiamo ancora Fontana e Gallera. Io me la gioco per vincere, non per partecipare o per perdere bene, la partita è apertissima – ha aggiunto Majorino – Serve cambiamento radicale nella sanità, attraverso risorse pubbliche vere e una riorganizzazione importante, soprattutto in Lombardia».

SONDAGGI POLITICI/ FdI 29%, cala Conte: Governo 50%. Lombardia, Fontana +5% su Pd-M5s

Sui social, commentando proprio i sondaggi che lo vedono con il M5s al 40,1% dei consensi, l’europarlamentare Pd sottolinea «in Lombardia la partita, per quanto difficile, è apertissima, e io partecipo per vincere. La sfida è urgente, perché dopo 28 anni non vogliamo avere Fontana e Gallera per un altro giro. La sanità – prima di tutto – va profondamente riorganizzata». Su Facebook invece nel post del 3 gennaio Majorino punta dritto sulla squadra di Governo per la Regione lombarda: «Ognuno si sceglie i propri compagni di viaggio: io scelgo un ottimo amministratore come Emilio Del Bono, che come sindaco di Brescia ha saputo spendersi al meglio per i suoi cittadini. Fontana sceglie Giulio Gallera, emblema della gestione improvvisata e tragica del Covid in regione Lombardia. Devo dire altro?».

In #Lombardia la partita, per quanto difficile, è apertissima, e io partecipo per vincere. La sfida è urgente, perché dopo 28 anni non vogliamo avere #Fontana e #Gallera per un altro giro. La sanità – prima di tutto – va profondamente riorganizzata. #lariachetirala7 — Pierfrancesco Majorino (@pfmajorino) January 2, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA