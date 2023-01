Sondaggi Elezioni Regionali Lombardia/ Fontana a +9,3% su Majorino-Pd: Moratti 17-20%

GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: I DATI IPSOS

Due nuovi sondaggi politici ad inizio 2023 danno le ultime indicazioni di voto circa le Elezioni Regionali in Lombardia previste per il 12-13 febbraio prossimi: Ipsos e Izi hanno raccolto le intenzioni di voto degli elettori lombardi, svelando come per il Centrosinistra la partita non sia ancora perduta anche se pesa il 15-20% di pacchetto voti del Terzo Polo che avrebbe fatto comodo tanto a Majorino quanto allo stesso Presidente uscente Attilio Fontana. Partendo dai sondaggi Ipsos per il “Corriere della Sera” – raccolti tra il 27 dicembre e il 3 gennaio – si scopre come sia comunque il Centrodestra del candidato unico Fontana ad avere i favori del pronostico secondo l’elettorato di Lombardia: 40,8-46,8% è la forbice di preferenze per il Governatore leghista, sopra di 9,3 punti rispetto al rivale europarlamentare Pierfrancesco Majorino.

SONDAGGI POLITICI 2023/ Pd choc al 14%, nuovo boom Meloni 31%: Lega giù, AVS in crisi

Il Centrosinistra con Pd e M5s uniti non va oltre il 31-36% delle preferenze al momento: il Terzo Polo oscilla a poco più di un mese dalle Elezioni Regionali tra il 17,5% e il 20,5%, con la candidata ex vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti che sta cercando in extremis accordi con alcuni componenti del Comitato Nord della Lega. Majorino di contro lancia appelli all’elettorato centrista per attrarre voti e rappresentare «l’unica alternativa» al Centrodestra di Fontana: lo fa anche in virtù dei risultati emersi dai sondaggi Ipsos sulle singole liste in Lombardia. FdI sfiora il 30%, la Lega di Fontana sale al 12,3% mentre Forza Italia resta ferma al 5,6%: complessivamente il Centrodestra vale in Lombardia ad oggi il 50,8%, contro il 35% della coalizione “mista” Pd-M5s. I Dem ad oggi prenderebbe il 17,9% delle preferenze contro il 7,9% dei grillini, il 4,5% di AVS e il 5% delle liste civiche progressiste.

Fontana “Pd-Moratti vogliono distruggere Lombardia”/ “Voto per Letizia va a Majorino”

ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023, COME CAMBIA CON I SONDAGGI IZI

Cambiano e non poco gli scenari osservando gli altri sondaggi politici usciti in questo inizio 2023 per le Elezioni Regionali di Lombardia: nell’indagine di Izi spa pubblicata lo scorso 9 gennaio, rispetto al primo sondaggio condotto più di un mese fa, «cambia il distacco tra i due candidati favoriti: per il centro-destra Attilio Fontana, al 43,2%, e per il centrosinistra alleato al M5S Pierfrancesco Majorino con il 39%». Si è ridotta la forbice ora fissata al 4% di distanza, ben diverso ai quasi 10 punti rilevati dai sondaggi Ipsos: sale invece la candidata del Terzo Polo (Azione-Italia Viva), Letizia Moratti passa infatti dal 14,8% al 17,8%. La coalizione a sostegno del Governatore uscente scende dal 45,1% dei primi sondaggi Izi prima di Capodanno al 43,2% di questo inizio 2023.

Sondaggi politici/ Calo FdI e Pd, Lega su al 9,3%. Lombardia, Fontana +9% su Majorino

Sotto il profilo invece delle singole liste candidate alle Regionali Lombardia, Fratelli d’Italia resta in testa con il 27,1% davanti al 13,4% della Lega, il 7,6% di Forza Italia e l’1,2% delle liste civiche a sostegno di Fontana. In casa progressista invece il Pd guida la coalizione al 17,5% davanti a M5s 8,3%, Verdi-Sinistra 5,4% e liste civiche pro-Majorino al 2,7%. Chiudono i sondaggi sulle Elezioni in Lombardia, il 10,3% del Terzo Polo, il 3,5% delle liste civiche pro-Moratti e il 2,4% di PiùEuropa con Bonino. Nelle interviste realizzate tra il 5 e il 6 gennaio, su 1012 telefonate è il 26,2% ad aver affermato di non voler andare a votare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA