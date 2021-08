Sondaggi elezioni Roma/ Michetti al ballottaggio, Raggi (19%) insidia Gualtieri (25%)

Nuovi sondaggi sulle elezioni a Roma, una delle partite più interessanti delle amministrative fissate il 3-4 ottobre 2021. La Capitale potrebbe infatti presentare delle sorprese, al momento un solo candidato appare certo di approdare al secondo turno: parliamo di Enrico Michetti, sostenuto dal Centrodestra unito. Per il secondo posto è scontro aperto tra Gualtieri e Raggi, con Calenda più staccato…

Sondaggi elezioni Milano/ Sala al 44%, Bernardo a -4%. Tracollo M5s: sotto il 5%

I sondaggi sulle elezioni a Roma targati Opinio Italia, commissionati dalla Rai, quotano Enrico Michetti tra il 31 e il 35 per cento: a meno di clamorosi colpi di scena, il giurista è destinato al ballottaggio. Come dicevamo, la partita tutta da giocare è quella per il secondo posto: Enrico Gualtieri, ex ministro del Tesoro e candidato di spicco del Partito Democratico, è dato tra il 23 e il 27 per cento. Virginia Raggi non va oltre il 17-21%, mentre Carlo Calenda si attesta tra il 15 e il 19%. Gli altri candidati rappresentano il restante 4-8%.

Massimiliano Salini/ "Green pass dovrebbe derogare chiusure, oggi non ha senso"

SONDAGGI ELEZIONI ROMA: MICHETTI AL BALLOTTAGGIO

«Nella capitale uno dei contesti più articolati di questa tornata elettorale. Al ballottaggio sembra certo un solo candidato: Enrico Michetti, del Centrodestra»: questa l’analisi di Opinio Italia sui sondaggi sulle elezioni a Roma. L’istituto ha acceso i riflettori sulla corsa al secondo posto, entrando nel dettaglio degli elettorati di riferimento degli altri candidati: «La grande sfida si gioca quindi per il secondo posto al ballottaggio: al momento in vantaggio sembrerebbe Gualtieri, in virtù della forza strutturale del Pd in città. Se da un lato Virginia Raggi, sindaca uscente, conferma la propria presenza presso gli elettori del Movimento 5 Stelle e nelle periferie, dall’altro Carlo Calenda raccoglie un consenso di opinione che potrebbe portargli una quota rilevante di voto disgiunto». Insomma, sarà una campagna elettorale rovente…

LEGGI ANCHE:

Sgarbi vs Romano/ "C*glione, non ho mai negato il Covid ma che tu avessi cervello"

© RIPRODUZIONE RISERVATA