SONDAGGI ELEZIONI TORINO 2021/ Exit poll e risultati: ballottaggio Lo Russo-Damilano?

Tra pochissimi minuti chioudono i seggi e inizierà lo sposglio. Avremo così i primi exit poll e risultati delle elezioni Comunali di Torino 2021.Intanto giuardiamoci i sondaggi sulle elezioni comunali di Torino che hanno fornito qualche indicazione nelle scorse settimane, ma non ci resta che attendere i risultati di questo primo turno di voto. A meno di sorprese incredibili, si va verso un testa a testa tra Paolo Damilano (Centrodestra) e Stefano Lo Russo (Centrosinistra): questo quanto confermato dalle rilevazioni Ipsos per il Corriere della Sera realizzate tra il 6 e 11 settembre 2021…

I sondaggi sulle elezioni comunali di Torino di Ipsos quotano Paolo Damilano al 42%, in leggero vantaggio sull’esponente di Centrosinistra. Stefano Lo Russo, infatti, si attesta al 39%. Niente da fare per la pentastellata Valentina Sganga, data al 9,5%. Poi troviamo Angelo d’Orsi al 3%, mentre gli altri candidati sindaci rappresentano il restante 6,5%.

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI TORINO: I DATI PRE-BLACKOUT

Passiamo adesso ai sondaggi sulle elezioni comunali di Torino di Ipsos legati all’orientamento di voto alle liste. Il Partito Democratico è quotato come primo del Comune: 31,2% per i dem. Poi troviamo la Lega: il Carroccio si attesta al 20%. Fratelli d’Italia si piazza al terzo posto con il 9,5%, Forza Italia subito dietro al 9,2%, mentre il Movimento 5 Stelle non va oltre l’8,9%. Tra le altre liste segnaliamo la lista di Lo Russo sindaco al 4,6%, Torino Bellissima (legata a Paolo Damilano, ndr), Partito Comunista e Potere al Popolo all’1,2%. Infine, spazio a Europa Verde all’1%. Ricordiamo che questi sono solo sondaggi effettuati prima del blackout previsto dalla legge, tra poco arriveranno i primi dati concreti: non ci resta che aspettare…

