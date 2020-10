Sondaggi Elezioni Usa 2020/ Cnn: Biden al 54%, Trump a -12%

Arrivano nuovi sondaggi in vista delle Elezioni Usa 2020 e viene ancora una volta confermato il trend: Joe Biden parte nettamente in vantaggio su Donald Trump. Dopo aver analizzato la media delle rilevazioni calcolata da Real Clear Politics, andiamo a scoprire le rilevazioni della Cnn a livello nazionale: il candidato dei democratici è quotato al 54%, mentre il presidente uscente si ferma al 42%. Un distacco di 12 punti percentuali, non indifferente se pensiamo è il vantaggio di Biden è il più alto di qualsiasi altro candidato in oltre due decenni nei giorni finali della campagna elettorale. Come sappiamo, la vittoria sarà legata soprattutto ai risultati nei singoli stati, ma per il tycoon la strada è certamente in salita. Qualche segnale di speranza c’è: Trump ha infatti un po’ colmato il gap rispetto al sondaggio della Cnn di tre settimane fa, quando il divario era di 16 punti percentuali. E mancano ancora sei giorni di quella che è una delle campagne elettorali più delicate di sempre…

SONDAGGI ELEZIONI USA 2020: GLI ULTIMI DATI

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi in vista delle Elezioni Usa 2020 e accendiamo i riflettori sulle rilevazioni della University of Southern California: i dati anche qui parlano chiaro, Biden ha 11 punti percentuali di vantaggio su Trump, 53% vs 42%. Tendenza confermata dal sondaggio dell’Investor’s Business Daily e del TechnoMetrica Institute of Policy and Politics pubblicato lunedì, che mette in risalto un considerevole vantaggio nazionale su Trump, con il democratico che può contare su un divario di 7 punti percentuali. Infine, citiamo anche il sondaggio nazionale della Quinnipiac University, che dà il democratico con un +10% sul repubblicano. L’aggregatore di sondaggi FiveThirtyEight dà a Joe Biden 87 possibilità su 100 di vincere le elezioni, ma lo sappiamo bene: solo una volta aperte le urne sapremo chi sarà il titolare della Casa Bianca…



