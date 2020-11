SONDAGGI ELEZIONI USA 2020/ Donald Trump avanti in Iowa, Joe Biden in 4 Stati chiave

Mancano due giorni alle elezioni presidenziali Usa e secondo i sondaggi Joe Biden è in vantaggio su Donald Trump. Ma non ovunque. Secondo la rilevazione del The Des Moines Register, il presidente uscente è avanti in Iowa di ben sette punti. Nello specifico, è al 48% contro il 41% del candidato democratico, mentre a settembre erano dati testa a testa. Secondo un sondaggio della Cnn, invece l’ex vicepresidente di Barack Obama è avanti in Michigan e Wisconsin, che fanno parte dei cosiddetti swing states, cioè gli Stati in bilico che storicamente non sono né democratici né repubblicani. A far discutere è la Florida, dove secondo il New York Times il rivale di Trump sarebbe in vantaggio di tre punti. Ma una rilevazione di Washington Post-Abc registra invece un lieve sorpasso di Trump, mentre quello Washington Post-Nbc a livello nazionale segnala Joe Biden in avanti di 10 punti rispetto al tycoon. Ma Biden perde terreno negli Stati chiave, dove ha un vantaggio di 6 punti contro i 10 del precedente sondaggio.

SONDAGGI ELEZIONI USA 2020, TRUMP VS BIDEN: FLORIDA DIVISA

È testa a testa tra Donald Trump e Joe Biden in Arizona e North Carolina, anche questi “swing states”. L’ex vicepresidente di Trump in Arizona ha il 50% delle preferenze contro il 46% del presidente uscente, secondo il sondaggio Cnn. Invece in North Carolina al candidato democratico è attribuito un vantaggio di cinque punti, quindi appena sopra il margine di errore della rilevazione. In Wisconsin, invece Biden è al 52% contro il 44% di Trump, mentre in Michigan il gap è maggiore: 53% per il candidato dem contro il 41% del repubblicano. Secondo il sondaggio New York Times/Siena College, per le elezioni presidenziali Usa Biden è avanti su Trimp in 4 Stati chiave: Arizona, Florida, Pennsylvania e Wisconsin. Si va da 6 punti di vantaggio in Arizona e Pennsylvania ai 3 in Florida e 11 addirittura in Winsconsin. Sono tutti e quattro quelli in cui Trump nel 2016 vinse contro Hillary Clinton. La rilevazione Washington Post-Abc segnala invece un testa a testa in Florida con Biden al 48% e Trump al 50%.



