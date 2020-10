Sondaggi Elezioni Usa 2020/ Italiani preferiscono Biden (53%), ma Trump…

Il 3 novembre 2020 è sempre più vicino e si moltiplicano i sondaggi in vista delle Elezioni Usa 2020. La sfida tra Joe Biden e Donald Trump si giocherà sino all’ultimo voto e, come vi abbiamo raccontato, la media delle rilevazioni calcolata da Real Clear Politics segnala il tycoon in ripresa. Ad oggi, il candidato democratico è al 50,5%, mentre il presidente uscente si attesta al 43,2%. Il divario tra i due contendenti è passato dal 10% al 7,3%. Molto dipenderà dagli swing state, dove Biden è in vantaggio di soli 3 punti percentuali, ma tra questi stati troviamo anche Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, dove l’imprenditore si impose quattro anni fa. Ma cosa ne pensano gli italiani? I sondaggi sulle Elezioni Usa 2020 stilati da Noto-Quorum per QN rivelano che la maggioranza – il 53% – sostiene Biden, mentre dalla parte di Trump troviamo il 47%.

SONDAGGI ELEZIONI USA 2020: IL GIUDIZIO DEGLI ITALIANI

I sondaggi sulle Elezioni Usa 2020 di Noto-Quorum hanno poi fatto il punto della situazione su chi gli italiani pensano che vincerà tra Trump e Biden, in questo caso il divario si allarga: il 62% ritiene che trionferà il candidato dem, mentre il 38% ritiene che avrà la meglio il presidente uscente, sostenuto dai repubblicani. Passiamo adesso alle preferenze di voto divise per elettori dei partiti italiani ed in questo caso non troviamo grosse sorprese. La netta maggioranza degli elettori del Partito Democratico si schiera con il candidato dem: 95% per Biden e 5% per Trump. Anche gli elettori del Movimento 5 Stelle si schierano con il vicepresidente degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Obama dal 2009 al 2017: 73% per Biden e 27% per Trump. Se gli elettori di Forza Italia sono totalmente divisi, 50% per Biden e 50% per Trump, i sostenitori di Fratelli d’Italia e Lega sono dalla parte del tycoon. Per FdI, 18% per Biden e 82% per Trump; per il Carroccio, 12% per Biden e 88% per Trump.



