KAMALA HARRIS RISALE NEI SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI USA 2024: BOOM DI GRADIMENTO MA…

Osservando i sondaggi politici sugli Stati Uniti, l’indice di gradimento non sempre va di pari passo con i l’effettivo voto alle Elezioni ma certo rappresenta un buon “boost” di fiducia per chi come Kamala Harris ancora non è ufficialmente candidata alle Presidenziali Usa 2024 con il DNC (Partito Democratico) ma che si appresta ad esserlo tra meno di un mese nella Convention di Chicago. Gli ultimi sondaggi prodotti da Ipsos per Abc News danno la vicepresidente degli Stati Uniti in crescita netta di almeno 8 punti percentuali per la fiducia sul suo operato e la sua persona, un netto passo in avanti a due settimane esatte dal ritiro di Joe Biden dalla corsa per la nomination Dem.

L’indice di gradimento per Kamala Harris sale infatti dal 35% al 43% in soli sette giorni, mentre chi la vedeva con sfavore nel medesimo sondaggio cala dal 46% all’attuale 42%: questi sondaggi, uniti agli oltre 200 milioni di dollari raccolti nell’ultima settimana, quando ancora Kamala non è ufficialmente la candidata avversaria di Donald Trump, danno la sensazione che l’elettorato dem si stia a poco a poco convincendo sulle potenzialità della ex procuratrice della California di colpo “trasformata” dai media liberal dalla poco convincente vicepresidente alla possibile “straordinaria antagonista” del “cattivo” tycoon.

TRUMP VS HARRIS, COSA DICONO I SONDAGGI SULLE “GENERAL ELECTIONS USA 2024”

Tra gli elettori indipendenti intervistati nei sondaggi Abc-Ipsos sulle Elezioni Usa 2024 emerge infine come il 44% abbia un’opinione molto favorevole su Kamala Harris – in aumento rispetto al basso 28% di sette giorni fa – mentre gli antagonisti contrari calano dal 47% al 40%. L’indice di gradimento e la fiducia generale insomma continua a crescere per la n.2 della Casa Bianca negli ultimi 4 anni, anche se molto potrebbe essere determinato da quella “luna di miele” mediatica di chi è chiamato in corsa a battere il favorito Trump, in vantaggio su Biden fino a due settimane fa e ancora davanti pure su Kamala Harris.

Certo, i sondaggi mostrati da Fox News negli stati in bilico mostrano una risalita della ex procuratrice che arriverebbe a contendere alcuni “swing-state” al rivale repubblicano, ma al momento resta l’ex Presidente davanti in tutte le intenzioni di voto raccolte sulle “General Elections Presidential”, ad eccezione del sondaggio WSJ (Harris +1% su Trump) e quello controverso di Reuters. Per Forbes il tycoon è dato di due punti avanti a Harris, mentre NYT-Siena mostra un vantaggio di Trump sceso al margine minimizzo del +1% sulla prossima rivale Dem. La campagna più “pazza” degli ultimi anni di Presidenziali Usa 2024, sebbene manchino 100 giorni al voto, sembra essere di fatto ricominciata e l’esito dei risultati di novembre sembra alquanto imprevedibile, almeno per l’attuale rassegna generale dei sondaggi in arrivo dagli Usa.