IN ARRIVO SONDAGGI E GLI EXIT POLL DEI BALLOTTAGGI: COSA PUÒ SUCCEDERE A TARANTO

Ancora qualche minuto e con i seggi chiusi oggi 9 giugno 2025 sono pronti in arrivo i primi risultati con gli exit poll-sondaggi relativi ai ballottaggi delle Elezioni Comunali 2025: mentre si è votato ieri e oggi in totale di 21 Comuni in tutta Italia (15 per i ballottaggi, 6 per il primo turno in Sardegna) a livello di Amministrative, con tutti gli altri Comuni chiamati al voto per i cinque Referendum su cittadinanza e lavoro, gli occhi puntati a livello nazionale sono solo sui tre capoluoghi al voto.

A Taranto, Matera e Nuoro si attendono i primi risultati con la possibilità concreta di avere anche l’ausilio degli exit poll raccolti dai sondaggi politici di Opinio per la Rai: è però in particolare nel capoluogo pugliese, al centro delle dinamiche nazionali per la gestione dell’acciaieria ex Ilva, che si raggruppano le attese maggiori. I risultati del primo turno due settimane fa confermarono in pieno i primi exit poll emersi alla chiusura dei seggi: il candidato sindaco del Centrosinistra Pietro Bitetti ha chiuso con il 37,39% contro il 26,14% recuperato dal candidato di Lega e Udc Francesco Tacente.

L’attesa è tutta nel vedere se il 19,4% raccolto da Lazzaro con FdI e Forza Italia – che hanno siglato l’apparentamento con Tacente per ricostruire la coalizione di Centrodestra a Taranto nei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2025 – e il 10,91% della candidata M5s Angolano saranno ripartiti, e come, nelle preferenze di questo secondo turno.

Stante la potenziale diminuzione dell’affluenza generale (calo fisiologico ai ballottaggi delle Amministrative), resta da capire se lo scontro tra Centrodestra e “campo largo” più o meno ricostituiti si risolverà a favore di Bitetti o del giovane avvocato Checco Tacente: a differenza degli altri capoluoghi al voto in queste Elezioni Comunali 2025, Taranto è forse l’unica città dove il Centrodestra può avere un potenziale “vantaggio” secondo sondaggi e risultati della vigilia.

NUORO E MATERA, COSA DICONO I SONDAGGI E GLI EXIT POLL VERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2025

Per i ballottaggi di Matera e il primo turno a Nuoro lo scenario è invece lievemente diverso da quanto osservato su Taranto: in attesa sempre degli exit poll con i primi risultati Elezioni Comunali 2025, lo scenario che si è mostrato nella Città dei Sassi riguarda un vantaggio importante garantito dal Centrosinistra a sostegno di Roberto Cifarelli, nonostante la spaccatura con il M5s del sindaco uscente Domenico Bennardi (8,48%). Il 36,98% del Centrodestra unito con Antonio Nicoletti era un buon risultato al primo turno, ma ancora molto lontano dal 43,52% raccolto dalle tante liste a sostegno di Cifarelli, sebbene Pd e AVS non compaiano con il proprio simbolo.

Non sono stati realizzati sondaggi nazionali sulle Comunali a Nuoro, in questo primo turno a breve concluso nei seggi in Sardegna: dopo una legislatura conclusasi anticipatamente con l’ex sindaco Andrea Soddu – con il Comune commissariato da Giovanni Pirisi, nominato da Regione Sardegna – sono in tutto 4 i candidati sindaco che si contendono la vittoria già al primo turno, anche se l’ipotesi ballottaggio sembra essere molto accreditata. Emiliano Fenu è il candidato del campo largo con ben 7 liste progressiste a sostegno, contro invece il Centrodestra di Giuseppe Luigi Cucca. Outsider Domenico Mele con Democrazia Sovrana Popolare e Lisetta Bidoni con Progetto per Nuoro.