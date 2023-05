EXIT POLL SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2023/ Risultati Sicilia, Sardegna e ballottaggi

I PRIMI EXIT POLL ELEZIONI COMUNALI 2023: I RISULTATI IN SICILIA

Non sono previsti nemmeno per i ballottaggi gli exit poll con i primi risultati delle Elezioni Comunali 2023, ma di contro sono già disponibili gli exit poll – forniti dall’ANSA e realizzati da Noto per Videoregione Sicilia – per le Amministrative di Sicilia. Ebbene, scopriamo subito qualche risultato molto importante: a Catania trionfa il Centrodestra di Enrico Tarantino che si avvia ad essere eletto sindaco già al primo turno. Il candidato del centrodestra unito è tra il 56% e il 60% dei voti contro il solo 27,5-31,5% in dote al Centrosinistra di Maurizio Caserta.

A Ragusa, il sindaco uscente Peppe Cassì – che ha rotto con il centrodestra e si presentava con una serie di civiche – trionfa al primo turno sfiorando il 60%. Riccardo Schininà (centrosinistra) 18-22% e Giovanni Cultrera del Centrodestra restano al 11-15%. Ballottaggio invece all’orizzonte per Siracusa in quanto nessun candidato emerge sopra il 40% secondo i primi exit poll dell’ANSA: Renata Giunta (centrosinistra) al 23-27% e Ferdinando Messina (centrodestra) al 24-28%, comunque entrambi non superano il quorum. A Trapani è davanti il candidato del Centrodestra Miceli che potrebbe vincere già al primo turno queste Elezioni Comunali: 42-46% per il Cdx unito contro il 38-42% del Centrosinistra di Tranchida. Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live ballottaggi: capoluoghi – Toscana – Comuni sopra 15mila abitanti. Primo turno Sicilia – Sardegna

OLTRE I SONDAGGI: QUANDO ESCONO GLI EXIT POLL CON I RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

A differenza di quanto avvenuto due settimane fa con i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2023, nel ballottaggio dei 42 Comuni ancora “in gioco”, oltre ai sondaggi dovrebbero essere pubblicati alla chiusura delle urne i primi exit poll con risultati parziali del voto sui 7 capoluoghi di provincia a conferma/smentita dei sondaggi della vigilia. Per quanto riguarda invece il primo turno delle Elezioni Comunali in Sicilia e Sardegna (167 Comuni in tutto, rispettivamente 128 in Sicilia e 39 in Sardegna) non è ancora dato sapere se vi saranno exit poll o se invece si attenderà anche qui l’eventuale ballottaggio tra due settimane.

Opinio per Rai ha fatto sapere che raccoglierà gli exit poll nelle 7 province al ballottaggio – ovvero Ancona, Vicenza, Terni, Brindisi, Siena, Pisa e Massa – mentre le altri analisi, Swg per La7, YouTrend per Sky TG24 e Tecné per Mediaset non hanno per il momento confermato ufficialmente la produzione di exit poll e occorrerà verificare nelle prossime ore i risultati con eventuali proiezioni e dati aggregati. Appuntamento alle ore 15 con la chiusura dei seggi e l’inizio dello spoglio in diretta con tutti i risultati: gli exit poll sui ballottaggi notoriamente hanno minor margine di errore in quanto la votazione è molto semplice e netta tra due soli candidati sindaci.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: ANALISI PRIMO TURNO E SONDAGGI SICILIA PRE-SILENZIO IN ATTESA DEGLI EXIT POLL

In attesa dunque dei primi exit poll cerchiamo di capire come il 4-2 ottenuto dal Centrodestra due settimane fa nei risultati delle Elezioni Comunali 2023 conclusi al primo turno (Sondrio-Treviso-Latina-Imperia al Cdx; Brescia-Teramo al Csx) possa modificarsi nelle prossime ore, ecco alcune analisi compiute dai sondaggi YouTrend in merito al comportamento delle singole liste nel voto del 14-15 maggio scorso, oltre ai sondaggi politici pre-silenzio nelle 4 province al voto in Sicilia (Ragusa, Siracusa, Catania e Trapani).

Sui 91 Comuni “superiori” al voto per le Elezioni Comunali 2023 nelle regioni a statuto ordinario, 40 andranno al ballottaggio: degli altri 51, 23 li ha vinti il Centrodestra, 15 il Centrosinistra e 13 liste civiche/altri. Come riportano ancora i dati dei sondaggi YouTrend, «il CDX aveva 32 uscenti nei comuni superiori e il CSX 30, mentre 29 erano riconducibili a civici o ad altri schieramenti. Ai ballottaggi il CDX dovrà quindi vincere almeno 9 comuni per avere un saldo non negativo, mentre il CSX 15». Considerando invece solo i 13 capoluoghi di provincia al voto due settimane fa, FdI di Giorgia Meloni ottiene il consenso maggiore a Latina (29,1%), il Pd a Brescia (26,6%), la Lega a Treviso (17,3%) e Forza Italia a Brindisi (12,1%); per il M5s risultati amari in quanto va oltre il 5% solo a Brindisi e Terni e si preannunciano pochi eletti in vista anche dei 7 ballottaggi di oggi.

Per quanto riguarda invece le Elezioni Comunali in Sicilia, gli ultimi sondaggi prodotti prima del silenzio elettorale vedevano a Catania il vantaggio del candidato del Centrodestra Enrico Tarantino al 42,7% contro il 36,5% del Fronte Progressita di Maurizio Caserta (dati dei sondaggi politici Bidimedia per CataniaToday prima del silenzio elettorale). Sempre da sondaggi Bidimedia ma condotti il 4 maggio sulle elezioni Comunali di Siracusa, qui è il Centrosinistra di Renata Giunta (Pd e M5s assieme a liste della sinistra) ad avere i favori del pronostico con il 21-24% davanti al 20-23% del centrodestra di Ferdinando Messina. Sul fronte liste, boom nei sondaggi sulle elezioni Comunali di Siracusa al M5s dato addirittura come primo partito al 27.9% contro il 22,6% di Fratelli d’Italia e il 16,6% del Pd.

