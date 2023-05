EXIT POLL ELEZIONI COMUNALI 2023, PERCHÈ NON CI SONO/ Risultati e sondaggi capoluoghi

VERSO RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: NON SONO PREVISTI EXIT POLL

Diversamente da quanto avvenuto anche nel recente passato, non sono previsti a questo turno di Amministrative alcun exit poll sui risultati delle Elezioni Comunali 2023: la notizia “era nell’aria” ma si è concretizzata alla chiusura delle urne dopo le ore 15, con l’inizio dello spoglio che prevede dunque la comunicazione dei risultati solo sul portale del Viminale “Eligendo”.

Per sindaci eletti, consigli comunali e potenziali Comuni che andranno al ballottaggio per il non superamento del quorum (50% più uno dei voti) occorre dunque attendere i risultati con dati reali che arriveranno nel pomeriggio: le tempistiche dipenderanno dalla dimensione del Comune. Per le città più grandi – i 13 capoluoghi e i 90 Comuni “superiori” (oltre 15mila abitanti) – probabilmente non si avrà un dato definitivo fino a questa sera. OpinioRai ha infatti fatto sapere che exit poll e proiezioni verranno date solo nei ballottaggi tra due settimane, mentre gli altri istituti di sondaggi non hanno per il momento espresso informazioni in merito al secondo turno delle Amministrative. Quando sono stati scrutinati circa 1864 sezioni su 5426 totali, i risultati dell’affluenza vedono un calo sì ma non drastico rispetto alle Elezioni Comunali 2018: 59% attuale rispetto al 61,8% di cinque anni fa. Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni sotto i 15mila abitanti – Comuni “superiori“

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023, I SONDAGGI POLITICI PRE-SILENZIO

Centrodestra vs Centrosinistra, Meloni vs Schlein, ma non solo: le Elezioni Comunali 2023 hanno chiamato alle urne 596 Comuni, di cui 1 capoluogo di regione (Ancona nelle Marche) e 12 capoluoghi di provincia: in attesa dei primi exit poll in arrivo dopo la chiusura delle urne, osserviamo i sondaggi politici condotti sulle consultazioni locali prima del silenzio elettorale (scattato due settimane prima delle Elezioni Comunali 2023, ndr). Ne emerge uno scenario piuttosto intricato nella sfida complessiva tra Centrodestra e Centrosinistra, a seconda delle diverse composizioni presenti nelle principali città al voto il 14-15 maggio.

Per le Elezioni Comunali a Vicenza, i sondaggi di Demetra del 29 aprile scorso davano il candidato del Centrosinistra Giacomo Possamai (Pd, lettiano) in leggero vantaggio al primo turno con il 43% delle preferenze contro il 41,5% di Francesco Rucco del Centrodestra, lasciando invece le “briciole” agli altri candidati Cicero, Bortolotto Simone, Crescioli, Zoppello tutti sotto il 6%. Al ballottaggio eventuale a Vicenza, Possamai è dato comunque vincitore contro lo sfidante Rucco con 51,7% contro il 48,3% del Centrodestra. Rimanendo al Nord Italia, a Brescia i sondaggi sulle Comunali condotti da Ipsos per “Il Giornale di Brescia” del 28 aprile scorso premiano ancora il Pd dopo 10 anni di giunta Del Bono: la candidata sindaco Laura Castelletti era davanti nelle preferenze con il 49,9% contro il 42,5% del candidato del Centrodestra Fabio Rolfi, mentre solo al 4,9% rimane Alessandro Lucà, sostenuto dal M5s, Unione popolare e Partito comunista italiano. Nell’eventuale ballottaggio, i sondaggi Ipsos danno il Partito Democratico favorito con il 57.7% dei consensi contro il 42,3% di Rolfi-Centrodestra. In merito al voto di Ancona, i sondaggi politici condotti da BIDiMedia lo scorso 1 maggio vedono invece il Centrodestra in vantaggio dopo la giunta uscente della sindaca Mancinelli: il candidato Daniele Silvetti otteneva il 43% delle preferenze nei sondaggi pre-silenzio elettorale, contro il 39,8% di Ida Simonella in quota Centrosinistra. In caso di secondo turno invece il ribaltone potrebbe avvenire con la candidata del Pd data al 51,5% contro il 48,5% del Centrodestra.

OLTRE I SONDAGGI: QUANDO ESCONO GLI EXIT POLL CON I RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023

Dopo i sondaggi della vigilia e la due giorni di votazioni per le Elezioni Comunali 2023, l’attesa è tutta per i primi risultati delle Amministrative da scoprire alla chiusura dei seggi oggi lunedì 15 maggio alle ore 15: dei 596 Comuni al voto, emergeranno dopo lo stop alle urne anche exit poll e proiezioni con primi risultati nelle città più grandi in corsa per il rinnovo di sindaco e Consiglio Comunale. In particolare saranno i 13 capoluoghi di provincia al voto a portare le attenzioni maggiori degli exit poll Elezioni Comunali 2023, eccoli: Brescia, Sondrio, Vicenza, Treviso, Imperia, Siena, Pisa, Massa, Ancona, Latina, Terni, Teramo e Brindisi.

Come da tradizione, sono attese analisi, exit poll e proiezioni con dati reali dalle seguenti case di sondaggistica nazionale: Opinio per Rai, Tecné per Mediaset, YouTrend per Sky TG24 e Swg per La7. L’attesa è tutta per scoprire se si manterrà il vantaggio elettorale del Centrodestra visto in queste prime Elezioni Amministrative post voto del 25 settembre, o se il meccanismo particolare delle Elezioni Comunali con il sistema elettorale a doppio turno possa essere il “traino” giusto per la sinistra in recupero contro le forze di maggioranza.











