SEGGI CHIUSI, ATTESI I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2025: ECCO DOVE ATTENDERSI GLI EXIT POLL

Alle ore 15 chiudono i seggi in tutta Italia nei 125 Comuni al voto di questa due giorni di Elezioni Comunali 2025: i 117 delle Regioni a statuto ordinario e gli 8 in Sicilia, ma i sondaggi exit poll sulle Amministrative potrebbero essere pubblicati solo nei 4 capoluoghi di provincia al voto tra il 25 e il 26 maggio 2025.

Sicuramente a Genova con i riflettori nazionali maggiormente “accesi”, sia per l’importanza della città a livello politico e commerciale, sia per le le note vicende giudiziarie che nei mesi scorsi portarono alla caduta della Giunta Toti in Regione Liguria (il cui posto è stato preso dal sindaco uscente di Genova Marco Bucci, chiamando così Elezioni anticipate per la primavera 2025).

Oltre a Genova potrebbero essere disposti exit poll con i primi risultati parziali anche a Taranto, Matera e Ravenna, gli unici altri capoluoghi al voto in queste Elezioni Comunali 2025: nei rimanenti 28 Comuni “superiori” (con più di 15mila abitanti) in 5 avevano la giunta uscente di Centrodestra, 10 di Centrosinistra e gli altri con civici/altri partiti.

Nei capoluoghi in attesa di risultati ufficiali dallo spoglio al via dopo le ore 15, ben 3 giunte su 4 uscenti vedono il “colore rosso” nella maggioranza politica: Melucci (Pd) sindaco uscente di Taranto ha visto la caduta della giunta per le dimissioni di 17 consiglieri sui 32 complessivi, a Ravenna si vota per l’elezione di Michele De Pascale (Pd) a nuovo Presidente di Regione Emilia Romagna mentre a Matera il sindaco uscente 5Stelle Domenico Bennarci si ripresenta dopo le dimissioni di metà della giunta a fine 2024.

Potenziali exit poll potrebbero esserci specialmente su Genova e Taranto, le due città di queste Elezioni Comunali 2025 con interessi nazionali importanti, come dimostrano anche le ultime vicende legate allo stabilimento ex Ilva nel capoluogo pugliese: al netto dei sondaggi/exit poll che potrebbero essere pubblicati solo dopo le ore 15, i risultati definitivi dovrebbero aversi entro il tardo pomeriggio/inizio sera, dove tra l’altro si scoprirà se servirà tornare alle urne tra due settimane con il ballottaggio delle Amministrative 2025 (da votarsi assieme ai 5 Referendum abrogativi).

GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI PRIMA DEGLI EXIT POLL: GLI SCENARI NEI 4 CAPOLUOGHI AL VOTO IL 25-26 MAGGIO 2025

Osservando gli ultimi sondaggi politici publicati prima del silenzio elettorale – e in attesa dei primi exit poll con risultati dai seggi – le Elezioni Comunali 2025 rischiano per il Centrodestra di essere terreno di conquista per i rivali all’opposizione: al di là di dover “difendere” solo le giunte uscenti di Genova, Rozzano, Desio, Santa Maria di Sala, Osimo e Ceccano – tra i Comuni superiori – i dati emersi prima delle urne vedono un buon vantaggio per il campo largo progressivo.

Secondo i sondaggi YouTrend per TeleNord raccolti a fine aprile e pubblicati il 7 maggio 2025, il vantaggio iniziale di Silvia Salis (candidata del Centrosinistra compatto) a Genova si era drasticamente ridotto nei confronti dello sfidante di Centrodestra, l’ex vicesindaco Pietro Piciocchi. Le liste a sostegno della moglie di Fausto Brizzi raccolgono il 49,1% mentre l’insieme di FdI, Lega, FI, Lista Bucci e VinceGenova arriverebbe al 44,4%: al netto poi di chi potrebbe finire davanti all’altro, la tendenza porterebbe ad un ballottaggio l’8-9 giugno in quanto nessuno supererebbe il quorum previsto del 50% più uno delle preferenze.

Secondo i sondaggi politici sulle Elezioni Comunali a Genova 2025 espressi da Noto ad inizio maggio vedono una distanza ancora più minima, con Salis avanti a Piciocchi per 50% contro il 47% del Centrodestra ligure: i medesimi dati realizzati dai sondaggi dell’Istituto Noto sulle Amministrative a Taranto vedevano uno scenario ben più frastagliato sia a destra che a sinistra.

Il 38% nei sondaggi politici rilevati pre-silenzio andrebbe a Piero Bitetti del Pd (alleato con AVS e civiche), il 24% invece in dote a Francesco Tacente, giovane avvocato e candidato della Lega-Prima Taranto con le civiche: Centrodestra si spacca con Luca Lazzaro che rappresenta FdI, Forza Italia e Noi Moderati e raccoglierebbe il 22% delle preferenze. In ottica ballottaggio l’insieme dei voti in quota Cdx potrebbe però impensierire la sinistra di Bitetti e del M5s che si presenta in solitaria con Annagrazia Angolano.

I sondaggi politici pre-risultati a Ravenna non vedono una grande incertezza sull’esito finale, visto che il campo largo a sostegno di Alessandro Barattoni avrebbe consensi attorno al 58% secondo i dati raccolti prima del silenzio elettorale, contro il 31% del candidato di FdI e Forza Italia Nicola Grandi. Al 6,5% invece il candidato della Lega e del Popolo della Famiglia Alvaro Ancisi, outsider che si è diviso dal Centrodestra dopo i mancati accordi locali tra i principali partiti della coalizione al Governo di Giorgia Meloni.

Chiudiamo la lista dei capoluoghi in attesa dei risultati Comunali 2025 con Matera, dove sempre i sondaggi politici di Antonio Noto prima del silenzio elettorale davano il Centrosinistra di Pd, AVS e civiche a ridosso della soglia per il ballottaggio (al 51%) con il candidato sindaco Roberto Cifarelli, mentre il Centrodestra di Antonio Nicoletti non andrebbe oltre il 31%: potenzialmente decisivo il M5s di Bennardi che al 10% rischia di togliere al “campo largo” la possibilità di vincere al primo turno.