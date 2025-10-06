Verso i risultati con exit poll sulle Elezioni Regionali Calabria 2025: cosa dicevano gli ultimi sondaggi pre-silenzio sulla sfida tra Occhiuto e Tridico

A BREVE URNE CHIUSE E PRIMI EXIT POLL-SONDAGGI SULLE REGIONALI IN CALABRIA 2025: ECCO CHI PUÒ VINCERE

Una settimana dopo si riapre la sfida post-voto tra Centrodestra e campo largo progressista per capire chi potrà celebrare la vittoria delle Elezioni Regionali 2025 nel tardo pomeriggio di questo lunedì: in Calabria la sfida è come sappiamo tra il Governatore uscente Roberto Occhiuto e lo sfidante Pasquale Tridico, con l’outsider Francesco Toscano che difficilmente avrà possibilità di battere i due super-favoriti dai sondaggi politici delle Elezioni Regionali Calabria prima del silenzio elettorale.

Proprio come avvenuto nelle Marche, appena prima degli exit poll i favori erano sostanzialmente per il Presidente uscente in quota Centrodestra: il trionfo poi effettivamente avvenuto di Acquaroli funge da traino virtuale per Occhiuto, anche se il Centrosinistra punta tutto sul programma messo a punto da M5s, Pd e AVS per poter ribaltare la maggioranza in giunta degli ultimi anni a guida destra.

In attesa di capire cosa i nuovi exit poll elezioni Regonali Calabria 2025 diranno in merito a chi vincerà tra l’esponente di Forza Itala e l’europarlamentare, ex Presidente INPS, del M5s, ecco il quadro ipotetico dei dati in arrivo appena dopo le ore 15 con la chiusura dei seggi delle Elezioni Regionali Calabria 2025: i primi risultati parziali potrebbero arrivare dagli exit poll Opinio per Rai, Swg per La7 e YouTrend per SkyTg24, con le proiezioni in arrivo dopo le ore 16 mentre contemporaneamente emergeranno i primi voti reali in arrivo dallo spoglio in diretta.

GLI ULTIMI SONDAGGI PRIMA DEL VOTO DAVANO VANTAGGIO IMPORTANTE PER OCCHIUTO. CALABRIA “COME” LE MARCHE?

Con gli exit poll in arrivo tra pochi minuti, ecco lo scenario che emerge secondo l’ultimo dei sondaggi sulle Elezioni Regionali Calabria 2025, raccolti prima del silenzio elettorale tra il 14 e il 18 settembre: per le interviste di Ipsos sul “Corriere della Sera”, i cittadini calabresi davano vantaggio netto al candidato del Centrodestra (che con le sue dimissioni in agosto ha chiamato il voto anticipato di un anno alle Regionali calabresi, ndr) Occhiuto, con un 53,6% contro il 45,3% delle potenziali preferenze a Pasquale Tridico.

Oltre all’1,1% di Toscano come outsider, importanti anche i sondaggi sulle liste presenti sulla scheda elettorale alle urne ieri e oggi: le forze del Centrodestra venivano date al 54,5%, con FdI al 16,6% di poco avanti al 16% di Forza Italia, mentre la Lega al 3,6% verrebbe superata da Lista Occhiuto (6,8%), Forza Azzurri (5,8%), davanti invece a Udc al 3,4% e Noi Moderati all’1,7%: nel campo largo (che vale ad oggi un 44,4% secondo le stime elettorali), il Pd al 15% terrebbe dietro tutti gli alleati, dal 10% del M5s al 6% della lista civica di Tridico, mentre AVS al 4,9% starebbe davanti alla lista di Renzi di pochi decimali.

Secondo invece i sondaggi politici sulle Regionali in Calabria pubblicati da Emg il 30 agosto 2025, il divario presente tra Occhiuto e Tridico sarebbe ben più ampio e fissato ad un 60% del Centrodestra contro il solo 37% del Campo largo: più equilibrato invece il dato di Tecnè per Agenzia DiRE ad inizio settembre, con il 55% del Governatore uscente che lo vedrebbe comunque rieletto contro il 44% dell’europarlamentare 5Stelle.