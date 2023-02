SONDAGGI EXIT POLL ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023/ Risultati, Rocca-D’Amato-Bianchi: chi vince

IN ATTESA DEGLI EXIT POLL, GLI ULTIMI SONDAGGI SU ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023

Cresce l’attesa per i primi effettivi risultati dalle urne con gli exit poll delle Elezioni Regionali Lazio 2023: dopo la lunga campagna elettorale e la due giorni di votazioni, tutto pronto o quasi per scoprire dai primi dati quale sarà la coalizione che guiderà il Consiglio Regionale del Lazio per i prossimi 5 anni. Soprattutto, si potrà verificare fin dai primi exit poll se i sondaggi realizzati sulle elezioni Regionali Lazio 2023 prima del silenzio elettorale i siano confermati o invece smentiti: il Centrodestra di Francesco Rocca, il tandem Pd-Terzo Polo con Alessio D’Amato e la lista M5s con Donatella Bianchi erano le realistiche tre coalizioni in grado di battagliare per il post-Zingaretti.

Ebbene, secondo i sondaggi diffusi pre-voto da Ipsos per il Corriere della Sera (dati raccolti e aggiornati al 27 gennaio 2023, ndr), le Elezioni Regionali Lazio avrebbero dovuto concludersi in questo modo: Rocca al 41,2% con un vantaggio vincente di circa 7 punti sull’ex assessore alla Sanità D’Amato (34,1%), mentre più indietro finirebbe la candidata del M5s Donatella Bianchi. Resterebbero invece tra l’1,2% e il 2,1% delle preferenze gli altri tre candidati “outsider”, ovvero Rinaldi, Pignalberi e Pecorelli. Sul fronte liste, sempre in attesa dei primi exit poll del Lazio, il trionfo sarebbe tutto di Fratelli d’Italia con il 30,5% sfiorato contro il 5-8% di Lega e Forza Italia; il Pd si attesta al 21,2% secondo i sondaggi Ipsos di fine gennaio mentre M5s 15,7% e Terzo Polo (Azione-Italia Viva) al 6,5%. Risultati eletti e affluenza elezioni regionali: Lombardia e Lazio – Diretta spoglio Lazio

SONDAGGI ED EXIT POLL ELEZIONI REGIONALI LAZIO 2023: IL VANTAGGIO DI ROCCA E LO SCONTRO D’AMATO-BIANCHI

Da Ipsos a Quorum-YouTrend per Sky, sempre in attesa dei primi exit poll sulle eRegionali del Lazio ecco altri dati dai sondaggi sulle prime Elezioni Regionali Lazio 2023 (e sempre secondo i dati emersi prima del silenzio elettorale). Anche qui il vantaggio di Rocca e del Centrodestra sembrerebbe difficilmente colmatile: 40,8% per l’ex Presidente di Croce Rossa Italia, contro il 32,4% del candidato dem-terzo Polo Alessio D’Amato. Bianchi è accreditata invece sopra il 20% mentre tra astenuti e indecisi il conteggio è addirittura fermo al 44,3% del totale intervistati. Le “briciole” rimarrebbero per gli altri candidati: Rosa Rinaldi, per Unione Popolare, al 2,5% mentre con il Partito Comunista Sonia Pecorelli prenderebbe l’1,8%; da ultimo, Fabrizio Pignalberi, sostenuto da Quarto Polo e Insieme per il Lazio 1,7%.

Secondo invece i dati raccolti da Euromedia nei sondaggi commissionati qui dal “Sussidiario.net” sui risultati delle elezioni Regionali del Lazio prima del silenzio elettorale (analisi del 25 gennaio 2023, ndr) il vantaggio di Rocca potrebbe essere addirittura maggiore: Rocca prima degli exit poll in arrivo oggi era dato al 46,5% contro il 36% di D’Amato, fuoriuscito dalla giunta Zingaretti. Bianchi invece non andrebbe oltre il 17% mentre Rinaldi di UP conquisterebbe solo lo 0,5% dei consensi. Exploit anche sul fronte liste per il Centrodestra, specie con FdI che nei sondaggi Euromedia veniva dato al 33,5% contro il 6% della Lega, il 5,7% di Forza Italia, l’1,2% di Noi Moderati; per il Pd la quota si fermerebbe in queste Regionali Lazio solo al 19,3%, contro il 7% del duo Calenda-Renzi, il 17,3% del M5s e la lista civica D’Amato al 3,5%.











