Primi risultati con exit poll e sondaggi delle Elezioni Regionali Marche 2025: Acquaroli vs Ricci, chi sarà il Presidente. Centrodestra avanti ma...

VERSO I SEGGI CHIUSI E I PRIMI RISULTATI CON GLI EXIT POLL: LA RESA DEI CONTI NELLE MARCHE

Dopo una lunga e tortuosa campagna elettorale, nei prossimi minuti conosceremo i primi veri risultati concreti delle Elezioni Regionali 2025 con gli exit poll nelle Marche che ci aiuteranno a comprendere se il Centrodestra di Francesco Acquaroli sarà riuscito a mantenere la guida della Regione un tempo molto più “rossa” e ora di fatto “contendibile” da entrambe le coalizioni di destra e sinistra. Dopo la due due giorni di votazioni, dopo che i sondaggi della vigilia avevano dato un’indicazione sui risultati – almeno fino a due settimane dalle Elezioni Regionali Marche 2025 – ecco dunque i primissimi dati in arrivo con l’inizio dello spoglio.

Vista la non amplissima popolazione delle Marche e complice un’astensione ancora una volta purtroppo molto presenti negli appuntamenti elettorali, si ipotizza che lo spoglio con i risultati definitivi possa essere giungere già nel tardo pomeriggio di oggi 29 settembre 2025. Con i sondaggi exit poll raccolti però all’uscita dalle urne ben presto sarà quantomeno chiaro se il vantaggio di uno dei due candidati sarà bastevole per dichiarare già chiusa la partita prima di analizzare fino all’ultimo voto.

Come sempre occhi attenti nei prossimi minuti agli exit poll in arrivo da Opinio per la Rai, con YouTrend invece in arrivo da SkyTG24, oltre ai vari istituti che a livello locale potrebbero aggiungere materiale elettorale fresco: ricordiamo che dalla mattina di oggi è in corso anche lo spoglio delle Elezioni Regionali in Valle d’Aosta, dove però non viene eletto direttamente il Presidente ma “solo” i consiglieri regionali eletti che poi dovranno votare il Governatore durante la prima seduta dell’Aula consiliare a fine ottobre.

I SONDAGGI POLITICI ALLE REGIONALI MARCHE 2025 PRIMA DEL SILENZIO ELETTORALE COL “FATTORE” ACQUAROLI

Prima però di addentrarci sui risultati in arrivo con gli exit poll, già i sondaggi delle Elezioni Regionali Marche 2025 raccolti prima del silenzio elettorale davano un indizio piuttosto netto: dopo un’estate di forte recupero del campo largo con il candidato Matteo Ricci, il contro-recupero messo a segno dal Presidente uscente, appoggiato dall’intero Centrodestra, è stato non da poco.

Nei sondaggi sulle Regionali nelle Marche di fine luglio, il sorpasso del sindaco di Pesaro era stato conclamato da Izi con un +2% su Acquaroli: poi però la vicenda di Affidopoli con le indagini a carico di Ricci, e una campagna elettorale entrata nel vivo con l’impegno sul territorio dei vari Meloni, Salvini e Tajani, ha visto rilanciare il programma e le proposte del Governatore per un mandato bis nelle Marche.

E così nei sondaggi politici di Emg dell’8-10 settembre 2025 portavano un netto passo avanti di Acquaroli con ben 6 punti di vantaggio sul rivale europarlamentare Dem: il candidato del Centrodestra otteneva infatti il 52% contro il 46% di Ricci, con i voti di lista che mantenevano vicinissimi FdI e Pd (rispettivamente al 31,5% e 29%), con poi la Lega all’8% che riusciva a mettere in fila i vari FI 7%, M5s 6%, AVS 4%.

Stesso discorso sui candidati Presidente anche per i sondaggi Ipsos per il Corriere della Sera sulle Regionali Marche dell’11 settembre 2025: Acquaroli al 50,1% batterebbe Ricci al 44,8%, con i voti di lista appannaggio del Centrodestra con Fratelli d’Italia come traino al 25% sopra i Dem al 21%, con la Lega però battuta da Forza Italia e con AVS sopra i 5Stelle.