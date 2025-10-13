Verso i primi risultati con gli exit poll delle Elezioni Regionali Toscana 2025: la vittoria per Giani o Tomasi, le previsioni e i sondaggi pre-silenzio

RISULTATI ELEZIONI, ATTESA PER I PRIMI EXIT POLL IN TOSCANA: GIANI PRESIDENTE O RIBALTONE TOMASI?

Non appena alle ore 15 si chiuderanno per il terzo lunedì consecutivo i seggi delle Elezioni Regionali 2025, ecco che i primi risultati in Toscana giungeranno con gli exit poll maturati dopo i sondaggi pre-silenzio elettorale che davano un divario piuttosto netto per il Presidente uscente Eugenio Giani.

La conferma del campo largo – in coalizione compatta, a differenza della giunta uscente dove il Movimento 5Stelle stava all’opposizione rispetto a Pd e Italia Viva – da un lato, il ribaltone storico di un Centrodestra per la prima volta vincente in Regione Toscana dall’altro: la sfida è tutta qui, dai sondaggi che davano Giani vincente agli exit poll che mostreranno i primissimi risultati del vincitore tra il candidato Dem, Alessandro Tomasi e Antonella Bundu (outsider della sinistra radicale).

L’attesa è tutta per i dati in arrivo con la chiusura dei seggi entro pochi minuti, con i consueti istituti dei sondaggi nazionali che tornano ad aggiornare lo scenario elettorale dopo le tornate nelle Marche e in Calabria (entrambe con vittorie del Centrodestra, ndr): exit poll Opinio per Rai, instant poll Swg per La7 e ulteriori instant poll YouTrend per SkyTg24. Nel giro di massimo un’ora sarà poi diffusa la prima proiezione sui dati reali per avere una conferma effettiva dei risultati in arrivo dallo spoglio nelle varie circoscrizioni elettorali delle Elezioni Regionali in Toscana 2025.

Dopo una lunga campagna elettorale che ha visto diatribe interne al Campo largo per una generale “freddezza” di Conte nei confronti del Governatore uscente centrista – tanto da arrivare al voto online degli iscritti M5s per la conferma della coalizione unitaria con Pd, AVS e Casa Riformista-Italia Viva – la mozione Giani si avvia a verificare nelle urne il vantaggio ampio maturato nei primi mesi della campagna, specie per il “ritardo” delle opposizioni di Centrodestra che in Toscana hanno portato il nome del candidato Tomasi solo ad estate inoltrata.

I SONDAGGI PRE-SILENZIO DELLE REGIONALI 2025: IL CAMPO LARGO (PROBABILMENTE) VINCERÀ MA PD E M5S RESTANO “FREDDI” PER GIANI

Con l’arrivo degli exit poll, e prima dunque di capire se la scommessa del sindaco di Pistoia sarà stata efficace o meno per il Centrodestra, occorre ricordare che nei sondaggi politici sulle Elezioni Regionali Toscana 2025 prima del silenzio elettorale il vantaggio netto di Giani era dato nell’ordine dei 10-15 punti di distacco. Secondo i sondaggi raccolti da Ipsos per il “Corriere della Sera” il 26 settembre scorso, Giani al 54,8% avrebbe avuto vittoria comoda contro il 41,3% di Tomasi col Centrodestra, lasciando appena il 3,9% alla candidata di Toscana Rossa, Antonella Bundu.

In termini di voti di lista, il Pd conferma la piena reggenza nella regione tra le più “rosse” d’Italia, con un netto 31% di ampio vantaggio contro il 25% di Fratelli d’Italia, mentre l’AVS al 7.9% sarebbe il terzo partito toscano davanti al 7,7% del M5s, al 6,1% della Lega e il 6,9% di Forza Italia.

Risultati elezioni Toscana 2025 simili ma con una più ampia connotazione Dem nei sondaggi di Noto del 24 settembre 2025: qui il vantaggio del Presidente uscente avrebbe ben 13 punti di distacco sul Centrodestra di Tomasi, rispettivamente al 58% e 45%, mentre addirittura in un’altra rilevazione per ToscanaTv si avrebbe un vantaggio di 18 punti di Giani sul sindaco di Pistoia, mentre Bundu rimarrebbe fuori dal Consiglio Regionale essendo sotto la soglia del 5%.

Al netto della freddezza di Conte – che non si è presentato al comizio finale per Giani – verso i risultati delle Regionali Toscana 2025 – e della stessa Segretaria Pd Schlein, non molto presente nella regione durante la recente campagna elettorale, la vittoria del Campo largo progressista dovrebbe confermare il “renziano” Giani alla guida della Toscana, al netto di un clamoroso recupero del Centrodestra nelle ultime settimane che solo gli imminenti exit poll diranno se sarà effettivo oppure no.