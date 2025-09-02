I sondaggi politici in Francia verso la possibile terza crisi di Governo della Presidenza Macron: male Ensemble e Melenchon, RN vola sopra il 30%

IN CRISI AL GOVERNO, A PICCO NEI SONDAGGI POLITICI IN FRANCIA: IL PERIODO NERISSIMO PER EMMANUEL MACRON (E BAYROU)

La crisi del debito, le proposte ai volenterosi che dividono sull’Ucraina, un’opinione pubblica in netto contrasto dopo un (lungo) “innamoramento” dei poteri economico-finanziari di Parigi, e ora anche i sondaggi politici in Francia che lo vedono sempre più a picco: Emmanuel Macron non sta certamente passando il suo periodo migliore alla guida dell’Eliseo, e si appresta ad affrontare la più che probabile terza crisi di Governo di questo suo tormentatissimo secondo mandato presidenziale.

Osservando gli ultimi sondaggi politici pubblicati in Francia da Elabe tra il 28 e il 29 agosto 2025, il dato sul partito centrista di Macron – Ensemble – rimane fermo al 14%, perdendo nettamente l’1,5% rispetto alle stesse intenzioni di voto di inizio giugno: anche qualora si presentassero separate le varie liste di sinistra presenti nel Nuovo Fronte Popolare, comunque lo scenario centrista con Macron lo vedrebbe ancorato al 13,5%, più che doppiato dalla destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella.

È sempre più convinto il vantaggio del Rassemblement National qualora si votasse domani per le Elezioni Presidenziali: in attesa infatti di capire se e come si esaurirà la crisi del Governo Bayrou (voto decisivo in Assemblea Nazionale il prossimo 8 settembre, ndr), la destra francese guadagna consenso fino al 31%, staccando tutti i rivali, compreso quel 10% di Repubblicani che ancora permane nell’esecutivo centrista messo in piedi da Macron.

CAOS A SINISTRA: NFP UNITO O MELENCHON IN “SOLITARIA” RISPETTO A GLUCKSMANN? COSA DICONO I SONDAGGI

Il resto dei sondaggi politici in Francia vede un duplice scenario ipotizzato da Elabe in merito al rebus imponente che si apre nel campo della sinistra: similmente a quanto avviene in Italia con il “campo largo progressista”, appena oltralpe la situazione vede due blocchi compositi – la sinistra radicale di Melenchon e l’area socialista di Glucksmann – che potrebbe ricomporsi eventualmente alle urne dopo essersi sfaldata subito dopo la salita al potere di Barnier (a cui è succeduto pochi mesi dopo il Premier Bayrou).

I sondaggi di Francia danno nel primo scenario, con il Nuovo Fronte Popolare ricomposto e unito, un valore complessivo di 23,5% come consenso generale, con l’ala della sinistra ancora più estrema che comunque rimarrebbe ad un 6,5%: se invece il NFP si dovesse presentare disunito alle Elezioni, ecco che Melenchon con La France Insoumise non andrebbe oltre il 10%, mentre l’area socialista-comunista-verde porterebbe in dote “solo” il 16,5% dei consensi.