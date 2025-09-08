I sondaggi politici in una Francia al bivio: caduta Governo Bayrou, nuovo esecutivo o ritorno alle urne. Destra sempre al 33%, malissimo Macron, rebus NFP

FRANCIA AL BIVIO: NUOVO GOVERNO O ELEZIONI LEGISLATIVE, ECCO GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI

Alle ore 15 oggi pomeriggio il Premier Bayrou terrà il suo discorso all’Assemblea Nazionale di Francia in quello che potrebbe essere il suo ultimo intervento da capo del Governo vista la più che probabile sfiducia che potrebbe portare una terza crisi di Governo in poco meno di due anni: i sondaggi politici raccolti in Francia in queste ultime settimane vedono l’elettorato intenzionato a tornare alle urne per manifestare tutta la contrarietà alla gestione del politica nazionale del Presidente Emmanuel Macron.

I dati darebbero una brutta ripassata alle forze centriste, favorendo ulteriormente la desta di Marine Le Pen e Jordan Bardella, mentre a sinistra resta il rebus di quale eventuale coalizione potrebbe presentarsi alle urne. Resta comunque il bivio che da oggi potrà essere “chiarito” con le dimissioni o meno del Premier Bayrou, ormai prossimo alla sfiducia: un nuovo esecutivo “tecnico” lanciato da Macron per evitare il ritorno alle urne a metà del suo mandato (e sarebbero le seconde in due anni) o appunto la capitolazione del progetto macronista con lo scioglimento delle Camere e la convocazione di nuove Elezioni Legislative in Francia.

Secondo il primo scenario messo in campo dai sondaggi politici in Francia di Toluna Harris per Challenges, il Rassemblement National di Le Pen vola al 33% in caso di eventuali prossime Elezioni: perde nettamente il 7% rispetto alle urne di un anno fa l’Emsemble di Macron, fermandosi al 15% superato dall’unione di Socialisti e Comunisti al 19%. Al quarto posto restano fermi I Repubblicani col 10%, dati secondo alcuni retroscena negli scorsi giorni come “possibilisti” di un eventuale nuovo Governo a guida socialista-europeista: Melenchon con LFI non andrebbe oltre il 10%, sopra a Zemmour (5%) e le altre liste di sinistra al 4%.

IL CROLLO DI MACRON E IL REBUS SULLA SINISTRA UNITA: I DUE SCENARI

I sondaggi in Francia di Toluna-Harris mostrano però anche un secondo possibile scenario elettorale in caso Bayroy si dimettesse e Macron scegliesse l’Assemblea Nazionale: come avvenuto con le ultime Elezioni Legislative, la sinistra potrebbe riunirsi nuovamente in una sorta di Nuovo Fronte Popolare che tenga assieme Melenchon, Glucskmann, Verdi e Comunisti. Al netto della fattibilità di tenere unite anime così diverse tra loro (e si è visto con lo sfaldamento del NFP appena pochi mesi dopo la nascita del Governo Barnier un anno fa, ndr), i sondaggi danno il “campo largo francese” ad un 26% massimo, comunque sotto Le Pen e Bardella al 33%, con le altre liste sostanzialmente invariate.

La Manovra, la crisi del debito, l’immobilismo politico di questi mesi e le diverse posizioni sulle prossime mosse internazionali: diversi i punti all’ordine del giorno di un Governo sempre più prossimo alla caduta, con i tentativi di Macron di salvare un’unità nazionale presentando eventualmente un nuovo esecutivo per evitare le urne.

Destra e Melenchon hanno già dichiarato la sfiducia a Bayrou, il quale nelle trattative a Palazzo Matignon non ha fatto minime aperture alle richieste di Le Pen e Melenchon: socialisti e repubblicani invece sono divisi al loro interno con diverse fazioni inclini alla “libertà di voto” in aula, e altre invece decise nel ritenere fallimentare su tutta la linea il Governo centrista messo in piedi da Macron con l’apporto del Primo Ministro Bayrou.