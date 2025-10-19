I sondaggi in Germania confermano il trend "anti" Governo: CDU sotto l'AfD, si riapre il tema del "disgelo" con Weidel & Co. Gli scenari

AFD VERSO IL 30%, LA DESTRA VOLA NEI SONDAGGI IN GERMANIA: CDU RESISTE MA LA SINISTRA NON CRESCE

Non è una novità ma inizia ad essere una vera costante dei sondaggi in arrivo dalla Germania: l’AfD, osservata speciale in Europa da anni per alcuni candidati e per parte del programma legato all’ultradestra anti-sistema, è stabilmente il primo partito del Paese, tanto alle urne nelle ultime elezioni locali quanto nei consensi nazionali verso le urne Federali da qui ai prossimi 4 anni.

I sondaggi INSA del 13-17 ottobre, così come i dati Ipsos dell’8 ottobre, non fanno che confermare un trend ormai in auge quasi subito dopo la nascita del Governo Merz: l’ulteriore accordo di Grosse Koalition tra CDU e SPD, con “muro di protezione” anti-AfD non paga in termini di consenso, e il partito di Alice Weidel e Tino Chrupalla da allora aumentano il vantaggio dirigendosi sempre più verso un 30% nazionale (come similmente accade in Regno Unito con il ReForm UK di Farage ormai stabilmente prima forza del Paese).

Osservando le intenzioni di voto dei sondaggi INSA di metà ottobre emerge come l’Alternative fur Deutschland sia prima per distacco al 27%, con la CDU che assieme alla gemella CSU (i cristianodemocratici in Baviera, ndr) che resiste al 25% nonostante le difficoltà del Governo Merz, attaccato in piazza e in Parlamento per le politiche troppo spinte al riarmo e meno alla crescita economica. La socialdemocrazia resta in forte stallo al 14%, con la crescita della Linke all’11% che tiene dietro l’ex leader Sahra Wagenknecht, oggi n.1 de BSW, al 4% pareggiando i Liberali del FDP.

Germany, INSA poll: AfD-ESN: 27%

CDU/CSU-EPP: 25%

SPD-S&D: 14%

GRÜNE-G/EFA: 11%

LINKE-LEFT: 11%

FDP-RE: 4%

BSW-NI: 4% +/- vs. 10-13 October 2025 Fieldwork: 13-17 October 2025

Sample size: 1200 ➤ https://t.co/obOCVirbpF pic.twitter.com/RMlOWsAQKS — Europe Elects (@EuropeElects) October 19, 2025

TUTTI I DUBBI DI MERZ E L’INIZIO DI “DISGELO” DELLA CDU VERSO WEIDEL E CHRUPALLA

Molto simili ai sondaggi Germania 2025 espressi da INSA anche i dati in arrivo appena una settimana prima da Ipsos, con un’AfD al comando con 3 punti sopra i conservatori guidati dal Cancelliere Merz: sono proprio le indicazioni in arrivo dalle urne dei Land e dai consensi sui sondaggi nazionali che il ragionamento in corso nel partito principale del Centrodestra tedesco è per provare a “sgelare” la storica diffidenza e opposizione che i partiti tradizionali di Germania hanno nei confronti della destra in ascesa.

Come ha spiegato ai media tedeschi negli scorsi giorni l’ex segretario della CDU, Peter Tauber, continuare la politica del boicottaggio e della stigmatizzazione di ogni questione arrivi dalla AfD, «non che alimentare la sua base elettorale» e non procede al meglio di una Germania che invece va profondamente riformata. In tal senso, il consiglio che arriva dalla base della CDU è quella di abbandonare «il muro di protezione» contro Weidel & Co., rispettando le dovute diversità ovviamente ma non ritenendo più un tabù il dialogo e gli eventuali accordi a livello locale con le amministrazioni AfD.

«Serve un dialogo concreto, non il boicottaggio, per ottenere il disincanto», ha spiegato alla Bild l’ex Ministro in quota CSU Karl-Theodor zu Guttenberg: non tutti in casa Cristianodemocratici sono però inclini ad aprire i cordoni verso la destra, e anzi la linea dell’esclusione contro l’AfD resta ancora primaria per i vertici nazionali. Dalle posizioni pro-Russia e contro la NATO fino alle ricette economiche, non tutti nella CDU vorrebbero aprire il dialogo con Alice Weidel: la palla resta in mano a Merz che ovviamente sa bene come un allentamento del “muro” anti-AfD verrebbe visto dai compagni di Governo del Centrosinistra come un affronto tale da far crescere il progetto di “strappare” creando una nuova maggioranza con Linke, Verdi e BSW.