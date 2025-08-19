I nuovi sondaggi politici in Germania con la CDU di Merz raggiunta ormai dall'AfD di Weidel: continua la crisi della sinistra, Grande Coalizione al palo

L’AFD ORMAI HA RAGGIUNTO LA CDU DI MERZ: GLI ULTIMI SONDAGGI IN GERMANIA DOPO FERRAGOSTO

Indecisione, debolezza del Governo e spinta da destra “mangiando” parte dei consensi fondamentali per vincere le Elezioni Federali nel 2025: osservando gli ultimi sondaggi politici Germania 2025 viene confermato il largo trend di queste ultime settimane, ovvero che i primi 100 giorni del Governo Merz sono stati tutt’altro che ben apprezzati dall’elettorato tedesco.

Sentiti gli intervistati tra il 15 e il 18 agosto 2025 sulla Bild, i sondaggi politici Insa di fatto confermano il saliscendi di questi primi mesi di nuova “Grande Coalizione”, con in particolare il crollo della sinistra socialdemocratica e il calo di cristiano democratici, complice anche la crescita netta della destra di Alice Weidel, apertamente anti-Von der Leyen e per riunire l’intero centrodestra tedesco non più sotto l’egida della CDU.

SALE MERZ NEL GRADIMENTO “ESTERO” MA È IN CRISI IN PATRIA: LO SCENARIO

I sondaggi politici espressi in Germania dopo Ferragosto mostrano l’insieme dei conservatori tedeschi con la gemella bavarese CSU non oltre il 26%, di fatto raggiunti – e per alcuni sondaggi anche superati – dall’Alternative for Deutschland di Weidel al 25%: malissimo ancora la SPD con il 15%, di poco sopra l’11% dei Verdi. La Sinistra tedesca della Linke al 10% raddoppia i consensi sulla rivale interna BSW (al 5%), mentre i Liberali di FDP chiudono i sondaggi politici nazionali in Germania con il 4% complessivo.

Come spiega per il “Sussidiario.net” l’analisi di Fontana, il Cancellierato di Merz è stato finora inconcludente tanto per la debolezza di una tenuta politica tra CDU e SPD, quanto per i disagi sul fronte economico che ancora non vedono di fatto approvata né la Manovra 2025, né tantomeno impostata quella del prossimo anno.

Apprezzato e non poco in politica estera dove condivide con la Premier Giorgia Meloni la capacità di unire le anime europeiste con quelle pragmatiche della politica estera, il “volenteroso” Cancelliere non riesce a sfondare nei consensi in patria dove permane ad un basso gradimento, quasi ai livelli dell’ultimo Scholz. La scommessa è tutta sull’autunno con il piano monstre sull’industria tedesca, provando a rilanciare la crescita di un Paese un tempo locomotiva d’Europa e ora al “palo” dopo la tormentata stagione politica del Governo “semaforo” di Centrosinistra.