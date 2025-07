I sondaggi Germania confermano la crisi dell'esecutivo di Merz: la coalizione CDU/CSU perde consensi e cresce ancora la fiducia per l'AfD

Non migliora la condizione politica decisamente altalenante per il governo di Friedrich Merz al centro di una ormai ampia crisi interna che si estende su praticamente tutti gli argomenti “caldi” della politica tedesca e con i sondaggi Germania che danno il partito di estrema destra AfD (ovvero Alternative für Deutschland) a due passi dalla coalizione tra CDU e CSU (ovvero, rispettivamente, l’Unione Cristiano-Democratica e l’Unione Cristiano-Sociale).

Partendo proprio dai sondaggi Germania, oggi rivolgiamo la nostra attenzione ai dati raccolti dall’istituto Europe Elects e pubblicati nella mattinata di ieri – i più aggiornati tra quelle disponibili -, basati di un campione di 1205 elettori intervistati tra il 14 e il 18 luglio: attualmente – secondo i sondaggi – l’alleanza CDU/CSU di cui fa parte lo stesso Merz viaggia sull’ordine del 27% di consensi, diminuiti di 2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione fatta tra l’11 e il 14 luglio dal medesimo istituto.

Similmente, gli stessi sondaggi Germania ci dicono anche che i consensi attorno ad AfD – attualmente secondo partito per numero di voti – sono passati nello stesso periodo dal 21 all’attuale 24% con la crescita più consistente rispetto alle altre formazioni politiche: infatti l’SPD – nella coalizione di maggioranza – viaggia ora al 15% (-1 punto percentuale), seguito da Verdi e Linke (entrambi all’11%), dal BSW (stazionario sul 5 per cento) e dai liberal-democratici di FDP al 3%.

I sondaggi Germania confermano la crisi della maggioranza di Merz: il governo diviso anche sulle nomine per i giudici federali

Insomma, gli ultimi sondaggi sembrano confermare perfettamente che la crisi del governo di Merz sembra essere sempre più radicata sia in politica, che nel parare dei cittadini dopo la partenza tutt’altro che positiva lo scorso maggio: dopo le elezioni, infatti, il grande sconfitto fu l’SPD dell’ex cancelliere della Germania Olaf Scholz crollato al 20% di voti; mentre fu proprio la coalizione CDU/CSU a conquistare il maggior numero di voti, pari a poco più del 32% e sufficienti a superare – pur di poco – quel 20% che incassò l’AfD.

Ci vollero ben due turni di votazioni per ottenere una maggioranza di governo in Germania, strappata da Merz con un misero vantaggio di appena 15 seggi: vantaggio che sembra essere sempre più eroso dalle posizioni assunte dal cancelliere nel corso degli ultimi mesi, partendo da quella – storica e altrettanto controversa – decisione di abolire il limite al debito della Germania al fine – altrettanto controverso – di riarmare i tedeschi in vista di quella presunta guerra contro la Russia, decantata (o meglio, millantata) ormai dal 2023.

D’altra parte, non è stata particolarmente gradita dai suoi alleati neppure la decisione di irrigidire le politiche della Germania sull’immigrazione, con Merz impegnato in un disperato tentativo di inseguire il successo elettorale dell’AfD che ha causato alcuni attriti con le correnti politiche interne a CDU/CSU; mentre la fragilità dell’esecutivo è stata recentemente dimostrata anche sulla nomina della giudice federale Frauke Brosius-Gersdorf: proposta da Merz, avrebbe trovato l’opposizione delle correnti più conservatrici di CDU/CSU, spaventate dalle sue posizioni aperturiste sull’aborto; tanto che la nomina è stata archiviata e il tema è rimasto aperto.