Gli ultimi sondaggi INSA per Bild am Sonntag confermano la rimonta dell’Unione CDU-CSU, salita al 27% (con un aumento di un punto percentuale nell’ultima settimana), mentre l’AfD scivola al 24% (-1), SPD si ferma al 16%, con i Verdi all’11%, Linke al 10% e FDP e BSW inchiodati al 4% ciascuno; il balzo di consensi premia Friedrich Merz, che vede salire al 31% (+8% da maggio) il gradimento personale, risultato attribuito alla svolta militarista, tra cui l’invio di 5.000 soldati in Lituania, e alla stretta sul controllo dei flussi migratori ma comunque, il 47% dell’elettorato resta critico nei suoi confronti.

DALLA GERMANIA/ La metamorfosi cinese svelata dai big dell’auto

La coalizione CDU-CSU-SPD raggiunge un 34% di consensi (+5%), ma il 44% dell’opinione pubblica giudica negativamente le inefficienze del governo, in particolare sul fronte edilizio, dove l’obiettivo dei 200.000 alloggi sociali annui è stato ostacolato da carenza di manodopera e veti locali e sulla crisi abitativa solo il 60% degli obiettivi edilizi è stato raggiunto, registrando un deficit di 40.000 unità nel primo trimestre del 2025, una situazione che rafforza il disagio sociale e la percezione di immobilismo politico.

Macron e Merz contro regolamentazione UE/ “Insieme per smantellare le direttive che frenano le imprese”

L’FDP guadagna un punto e arriva al 4%, intercettando l’insoddisfazione degli elettori liberali, soprattutto su temi fiscali, mentre il BSW di Sahra Wagenknecht resta fermo al 4%, faticando a ritagliarsi uno spazio politico riconoscibile; il 22% di indecisi conferma l’instabilità dell’elettorato, pronto a ridisegnare gli equilibri, specialmente nelle grandi città dove i Verdi cedono consensi – soprattutto tra i giovani – a causa delle promesse ambientali non mantenute.

Sondaggi rivelano la spaccatura su AfD: il 44% deluso dal governo, il 24% sostiene i populisti

Mentre la crisi abitativa è al centro dell’agenda interna, il tema nei sondaggi rappresentato dall’AfD divide profondamente la coalizione di governo: il 24% dei consensi attribuiti ai populisti è l’espressione di un malessere nelle regioni orientali, dove disoccupazione al 12% e degrado nei servizi pubblici generano frustrazione e proteste diffuse e, sulla questione, il leader SPD Lars Klingbeil ha dichiarato l’intenzione di promuovere il divieto legale dell’AfD nel caso in cui l’Ufficio per la Protezione della Costituzione confermi il carattere estremista del partito, al contrario, il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt (CDU) si dice favorevole a un isolamento politico, ritenendo che un processo rischierebbe di rafforzare l’AfD.

NUCLEARE/ Danimarca, Belgio e Germania, la coalizione anti-atomo non c'è più (ma la svolta è troppo lenta)

Quest’ultima, dal canto suo, fa leva sulla narrazione di essere “la voce dei dimenticati” con Alice Weidel che nega le accuse di estremismo e punta apertamente al 30% in Sassonia e Brandeburgo; le contraddizioni interne al governo sono davanti agli occhi di tutti, in quanto Merz destina 500 miliardi alla Bundeswehr e inasprisce i controlli alle frontiere, provocando tensioni con Polonia e Austria, mentre SPD critica duramente i respingimenti, ritenuti privi di garanzie umanitarie.

Inoltre, i controlli doganali imposti dalla Germania hanno rallentato del 30% il traffico merci, danneggiando un’economia polacca già in difficoltà; Dobrindt, ex ministro dei Trasporti ricordato per il fallimento della tassa autostradale, difende la linea dura come “necessaria”, mentre il ministro degli Esteri Johann Wadenphul (CDU) ammette la presenza di “difficoltà diplomatiche”, intanto, il vicecancelliere SPD Lars Klingbeil è al centro di critiche per la gestione poco trasparente dei fondi destinati all’edilizia sociale.

Sondaggi sulla Zeitenwende: il 73% approva il riarmo, ma il 5% del Pil in difesa divide

Il dispiegamento della 45esima brigata corazzata in Lituania – primo stanziamento permanente di truppe tedesche all’estero dal 1945 – è diventato il simbolo della svolta militarista di Merz, sostenuta dal 73% dei cittadini nei sondaggi; Berlino intende portare al 5% del Pil la spesa per la difesa entro il 2032, superando il limite del 2% previsto dalla NATO e invocando deroghe al Patto di Stabilità europeo ma questa strategia non è condivisa da tutti, in quanto, l’uso della clausola di salvaguardia del PSC per giustificare i 500 miliardi di spesa militare potrebbe generare conflitti con la Commissione Ue, preoccupata per l’aumento del debito pubblico.

La Lituania ha già annunciato di voler raggiungere il 5% del Pil in difesa entro il 2026, mentre la Polonia valuta l’ipotesi – provocatoria – di dotarsi di armamenti nucleari tattici e sul piano interno, le contraddizioni tra ambizioni geopolitiche e priorità sociali diventano sempre più visibili con il ministro dell’Agricoltura Alois Rainer (CDU) che ha cancellato le tasse sulla carne, promuovendo una politica orientata alla stabilità sociale e al contenimento dei prezzi, una decisione molto apprezzata dai ceti medi ma duramente criticata dagli ambientalisti.

Rainer ha affermato che la priorità deve andare alla coesione sociale, non all’ideologia ma comunque, la Zeitenwende resta una scommessa complessa: Boris Pistorius deve affrontare carenze di equipaggiamento e un ritmo di reclutamento rallentato all’interno della Bundeswehr, nel frattempo, l’AfD, stabile al 24%, osserva l’evolversi della situazione, pronta a sfruttare ogni errore, mentre il governo continua a muoversi su un equilibrio fragile tra sicurezza internazionale e crisi interne.