Sondaggi in Germania: CDU al 28% AfD al 24% SPD in crisi con nuova leadership. Merz spinge su sicurezza e migranti per contenere la destra

I nuovi sondaggi in Germania mostrano una situazione politica in continuo movimento e che non intende stabilizzarsi, con la CDU-CSU che resta il primo partito con il 28% ma l’AfD continua a crescere ed è ora al 24% con un punto in più rispetto alla settimana precedente, SPD si ferma al 16% mentre Verdi e Linke registrano rispettivamente l’11% e il 9%, la lista BSW tocca il 5% e i Liberali FDP scendono al 3%, un contesto che conferma il pressing sulla coalizione guidata da Friedrich Merz soprattutto sul fronte dell’immigrazione, il tema centrale dell’agenda politica e campagna elettorale negli ultimi mesi,.

Merz ha partecipato al vertice promosso da Giorgia Meloni con i leader più rigidi in materia migratoria, un indice chiaro riguardo il posizionamento sulla questione e, in questo senso, il cancelliere tedesco sta cercando di rafforzare il suo consenso a destra senza concedere troppo terreno all’AfD e lo sta facendo anche a costo di tensioni con l’SPD suo partner di coalizione.

Le scelte del governo sono sempre più drastiche: la sospensione dei ricongiungimenti familiari per i rifugiati è stata approvata dal Bundestag nonostante le riserve di parte dei socialdemocratici, come ha ribadito il commissario Natalie Pawlik, l’integrazione funziona meglio se le famiglie restano unite, ma la CDU ha tirato dritto anche sull’interruzione dei fondi alle ONG che soccorrono i migranti in mare tra cui SOS Méditerranée e Sea-Eye.

Misure che stanno provocando le critiche da sinistra e anche da parte di giuristi ed esperti che giudicano i respingimenti illegittimi, ma che allo stesso tempo raccolgono il plauso di elettorati sensibili alla sicurezza e al controllo delle frontiere, l’obiettivo dichiarato di Merz è sottrarre spazio politico all’AfD che proprio sulla retorica anti-migranti ha costruito il suo successo.

Sondaggi in Germania: SPD in difficoltà mentre elegge la nuova leadership

I sondaggi in Germania mettono in risalto anche le difficoltà dell’SPD che con il 16% dei consensi resta lontano dalla CDU e, minacciato dall’indebolimento continuo verso sinistra e destra, al congresso del partito tenutosi a Berlino, i delegati hanno scelto di rinnovare la leadership eleggendo una co-presidenza composta da Lars Klingbeil riconfermato e Bärbel Bas nuovo volto alla guida, con un consenso molto alto al 95% rispetto al 64% ottenuto da Klingbeil, inidizio di una certa insofferenza interna.

La nuova direzione ha promesso di rilanciare il ruolo dell’SPD come partito del lavoro e dell’equità sociale mettendo al centro i diritti e la protezione del welfare; Bas ha parlato apertamente di un partito diviso da ferite ancora aperte e una sconfitta alle spalle che non è stata ancora elaborata, mentre Klingbeil ha ammesso che il risultato personale è stato grave e che serviva più dialogo interno; l’intenzione della nuova leadership è quella di avviare un processo di riforma che riporti l’SPD vicino alle sue basi storiche ma anche tentare di non farsi schiacciare dall’asse sempre più stretto tra CDU e AfD sull’immigrazione e la sicurezza.

Proprio su questi temi il partito socialdemocratico continua a muoversi in equilibrio, cercando di mantenere una linea propria che difenda l’integrazione senza rinunciare del tutto al rigore che una parte dell’elettorato considera necessario; il nuovo segretario generale Tim Klàssendorf ha parlato di sconfitta “drammatica” ma ha anche ribadito che la socialdemocrazia può ancora rialzarsi, mentre il congresso ha lanciato la scrittura di un nuovo programma ed ora, la sfida per il partito sarà rendere concrete queste parole, in una fase politica contrassegnata soprattutto dalle logiche di sicurezza emergenziale.

Sondaggi politici Germania: Merz insiste sulla difesa per rafforzare il profilo della CDU

I sondaggi in Germania che vedono la CDU in testa con il 28% non bastano a tranquillizzare Friedrich Merz che prosegue nella costruzione di un profilo forte anche sul piano militare e, in occasione della giornata della Bundeswehr, il cancelliere ha visitato il comando operativo a Schwielowsee ribadendo che la sicurezza non è qualcosa di garantito per sempre e che servono maggiori sforzi per vivere in libertà e pace.

Un messaggio che prende parte nella più ampia strategia di rafforzamento della difesa comune con impegni di spesa che dovrebbero arrivare a 152 miliardi di euro entro il 2029, un raddoppio rispetto ai livelli attuali; Merz ha anche voluto ricordare i caduti delle missioni all’estero e ha chiesto che il valore del lavoro dei soldati venga riconosciuto pubblicamente, come prova che la CDU vuole apparire come il partito della responsabilità e della protezione in un’Europa attraversata da crisi e minacce.

La linea dura sulla sicurezza interna si intreccia così con quella sulla difesa esterna e contribuisce a spiegare perché il partito di Merz riesca a mantenere il primato nei sondaggi, nonostante il contesto politico appaia più frammentato: la strategia sembra essere quella di occupare lo spazio politico al centro e sul centrodestra senza concedere troppi margini all’AfD, che continua a crescere ma resta per ora isolata nel gioco delle alleanze, considerando anche la proposta avanzata sulla sua formale messa al bando.

Nel frattempo Merz si presenta come l’uomo che dialoga con i partner internazionali, che difende i confini, ma che mantiene la Germania agganciata all’Europa, a differenza della narrazione più radicale dell’estrema destra: lo scenario che emerge dai sondaggi, quindi, è quello di una CDU forte ma costretta a inseguire il consenso su terreni complicati, di un’SPD che cerca una nuova identità, mentre AfD continua a guadagnare terreno nelle aree più esposte alla crisi e alla paura.