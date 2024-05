Sondaggi Isola dei Famosi 2024, chi è l’eliminato della prossima puntata?/ Valentina Vezzali a rischio

Isola dei Famosi 2024, 5 naufraghi in nomination nella puntata di ieri

Nella puntata de L’Isola dei Famosi 2024 andata in onda ieri sera, le nomination hanno regalato grandi emozioni e hanno spedito al televoto ben 5 naufraghi: Artur Dainese, Valentina Vezzali, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron e Khady Gueye. Nomination che hanno avuto il sapore della novità: per la prima volta nella storia del reality, infatti, alcuni concorrenti hanno avuto modo di fare le proprie nomination in coppia, presentandosi in postazione e facendo ognuno la propria scelta, ma in presenza dell’altro, che ha così avuto modo di ascoltare il voto segreto.

Inoltre, in vista della prossima puntata in cui si scoprirà il nuovo eliminato, Vladimir Luxuria ha anticipato: “Vi ricordo che saremo qui domenica prossima e il voto si chiuderà proprio domenica prossima. Il più votato si salverà ad inizio puntata, ma attenzione: riapriremo un televoto flash tra tutti gli altri“. Aria di grandi novità, dunque, ma con la certezza di sempre: un concorrente, nella prossima puntata, dovrà lasciare l’Honduras e fare immediato ritorno in Italia.

Sondaggi Isola dei Famosi 2024: Valentina Vezzali a rischio eliminazione

Nella puntata di ieri sono finiti al televoto Samuel Peron (scelto dalla new entry Karina Sapsai), Valentina Vezzali e Artur Dainese (votati dal gruppo) e Khady Gueye e Alvina Verecondi Scortecci (votati dai due leader, rispettivamente da Edoardo Stoppa e Matilde Brandi). Ma chi è a rischio eliminazione, stando ai pronostici del momento? Secondo i sondaggi dell’Isola dei Famosi 2024 riportati su Forum Free, al momento il concorrente preferito dal pubblico e con la percentuale maggiore è Samuel Peron al 28%, seguito da Artur Dainese al 27%.

Scendendo di posizione, troviamo Alvina e Khady entrambe al 19%, mentre più distaccata è Valentina Vezzali con solo il 7% di voti: dunque è proprio la schermitrice, al momento, ad essere la papabile indiziata all’eliminazione della prossima puntata. A dividerci dall’appuntamento di domenica sera ci sono ancora molti giorni, dunque la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro: il pubblico, ad ogni modo, ha ancora la possibilità di votare per diversi giorni e fare la propria scelta sui destini dei naufraghi nel gioco.











