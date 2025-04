L’ISTAT ci ha parlato di un aumento del rischio povertà per le famiglie italiane: nel suo report sulle condizioni di vita e di reddito delle famiglie riferisce che è cresciuto dal 22,8% al 23,1%. E ci ha detto che nel 2023 il reddito familiare è cresciuto del 4,2% in termini assoluti, anche se poi, tenendo conto dell’inflazione, in realtà si è ridotto, in termini reali, dell’1,6%. Vero è che, secondo altri numeri dell’Istituto di statistica, nel 2024 il reddito disponibile è cresciuto del 5% e il potere d’acquisto dell’1,3, ma di fatto la percezione che la gente ha è quella di una situazione personale che sta peggiorando.

Lo spiega Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos e docente di teoria e analisi delle audience all’Università La Sapienza di Roma, che, numeri dei sondaggi alla mano, mostra una drastica diminuzione della fiducia della gente nel futuro, oltre che della considerazione della realtà lavorativa e salariale personale. Un campanello d’allarme che ci mostra la divaricazione tra un’Italia ricca, che diventa sempre più benestante, e una più povera, che in prospettiva teme un peggioramento delle sue condizioni di vita.

Come percepiscono gli italiani la loro situazione in questo momento?

Siamo in una situazione in cui cresce la sensazione di incertezza da parte delle famiglie, passata dal 53 al 57% dal 2024 al 2025. Stiamo parlando delle emozioni delle persone, che sono un indicatore per capire se la gente sta meglio o peggio.

E, da questo punto di vista, vediamo una crescita del 10% della rabbia sociale, aumentata dal 17 al 27%, così come del 13% del disgusto, che è passato dall’8 al 21%, e una crescita del 6% della paura, che accomunava il 13% delle persone e adesso riguarda il 19% degli italiani. Sono in calo, invece, la speranza per il futuro, che era al 39% e adesso è al 28%, e la fiducia, prima al 26% e ora al 18%, facendo segnare un meno 8%. Infine la serenità: era al 24%, adesso è al 15%.

Una drastica riduzione sia della considerazione del proprio status che della fiducia nel futuro: come si spiega?

Il 55% degli italiani ritiene di vivere in una realtà periferica, spenta o in decadenza, ed è un dato aumentato di 13 punti rispetto all’anno scorso. Le persone che, invece, sentono di vivere in una realtà dinamica, al centro di grandi cambiamenti, oggi sono il 38%. E anche qui, rispetto all’anno scorso, sono calate di 16 punti.

Ci sono delle voci specifiche che consentono di capire da dove nasce questa sensazione?

Tra i motivi di questo calo c’è soprattutto l’aumento delle forme di diseguaglianza. Il 57% degli italiani denuncia come primo aspetto in crescita nel nostro Paese l’aumento della povertà. Il secondo fattore di insoddisfazione è il permanere della precarizzazione del lavoro, denunciato dal 45% degli italiani, o della mancanza di lavoro e di opportunità per i giovani, che è denunciato dal 44% delle persone.

Eppure in questi mesi si è parlato di record dell’occupazione in Italia. Come si spiegano i numeri positivi del nostro mercato del lavoro?

Bisogna vedere che tipo di lavori sono. Siamo in una fase in cui è particolarmente presente il senso di distacco, disaffezione, disaffiliazione dal lavoro, con un 38% di italiani che pensa il proprio lavoro come noioso, pesante, faticoso, conduttore di malessere. Questo dato, nei ceti popolari, sale al 58%. Se diciamo che abbiamo aumentato gli occupati, ma sono persone che guadagnano 1.200-1.300 euro al mese, non abbiamo creato ricchi, ma persone che stanno sulla soglia della povertà.

Come attraversa questo problema le diverse classi sociali?

Se guardiamo alle persone che ritengono migliorata la loro posizione, vediamo che sono l’11% nel ceto medio e lo 0,2% nel ceto popolare: siamo in una situazione, insomma, in cui l’ascensore sociale funziona solo per chi già sta bene.

Se invece consideriamo chi ritiene che la sua posizione sociale sia peggiorata, ci troviamo di fronte a un 51% nel ceto popolare e solo il 5% nel ceto medio. Chi stava nel ceto medio, che comunque si è ridotto in questi anni, continua a stare bene e ha prospettive di crescita; chi sta nei ceti medio-bassi o popolari vede come prospettiva il peggioramento della situazione.

Come percepisce la gente il tema salari?

Le problematiche che preoccupano le persone sono più o meno sempre le stesse da anni: al primo posto l’inflazione, al secondo la stabilità del lavoro o la quantità del reddito. Se stiliamo la classifica delle cose che rendono le persone felici, vediamo che il lavoro è al terzo e ultimo posto. Se ci chiediamo in quali aree la gente vorrebbe aumentare la sua possibilità di felicità, troviamo in primo luogo la condizione economica e quindi lo stipendio per il 48%. Un 22%, infine, vorrebbe migliorare il proprio lavoro. Il tutto in un quadro in cui, comunque, la forbice tra i ceti più bassi e le persone abbienti sta crescendo.

(Paolo Rossetti)

