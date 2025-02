MELONI TOP IN ITALIA E NEL MONDO, SALVINI SORPRENDE AL SECONDO POSTO: RICERCA SONDAGGI SUI LEADER ITALIANI PIÙ APPREZZATI

Mai come in questi anni Venti del secondo millennio, dai sondaggi ai risultati elettorali, essere leader politici apprezzati significa mantenere assieme un grado di operato positivo, una comunicazione importante e anche un certo livello di “discussione” generata: questo provoca il cosiddetto “engagement” con l’elettorato che inizialmente può anche nascere per un discorso o un fatto “divisivo” ma che sul lungo periodo rimane sulla cresta dell’onda solo se vi è un effettuo consenso positivo nell’elettorato di riferimento. Tutto questo preambolo utile per introdurre l’ultima interessante ricerca svolta dalla piattaforma Socialdata per Adnkronos sui top leader italiani più apprezzati e seguiti, sia in Italia che nel mondo.

TASSE & POLITICA/ Patrimoniale, il rischio per la casa che l'Ue potrebbe favorire

L’analisi dei sondaggi di Socialcom è riuscita a raccogliere circa 2,5 milioni di post social a livello globale che parlano di leader italiani, con un interesse allargato a circa 33 milioni di interazioni: ebbene, da questi risultati emerge che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta ampiamente la leader più apprezzata e “citata” sui social, con sorpresa sul secondo posto che spetta al vicepremier Matteo Salvini. È poi tutto il Centrodestra a primeggiare in questi sondaggi, come del resto accade da oltre tre anni anche nei più canonici dati elettorali tradizionali. Entrando nelle pieghe della ricerca Socialcom scopriamo che la leader FdI è la più citata e apprezzata con 2 milioni di post “positivi” all’estero e circa 420mila in Italia: al secondo posto con il 14% di sentiment positivi nel mondo (e l’11% nel nostro Paese) troviamo il leader della Lega Matteo Salvini, appena dietro alla Premier Meloni e davanti al terzo gradino del podio occupato dal presidente di Forza Italia, nonché altro vicepremier, Antonio Tajani.

CATTOLICI TRA DESTRA E SINISTRA/ Prove intestine di “maggioranza Ursula” tra Pd, FI e galassia "catto"

I FATTI DETERMINANTI E LA CLASSIFICA DEI “FLOP”: L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA DELLA POLITICA ITALIANA

Un “en plein” competo per il Centrodestra nei sondaggi frutto della ricerca Socialcom, con Meloni che trionfa con 26 milioni di interazioni totali a livello globale, di cui 8 in Italia: l’analisi si sofferma anche sui principali motivi di questi risultati per il Governo Meloni, individuando nella liberazione della giornalista Cecilia Sala e i rapporti con l’America di Trump come elementi chiave del consenso maturato sui social network di tutto il mondo.

Il picco più alto si ha infatti con il rientro in Italia della ex detenuta nelle carceri dell’Iran, mentre a livello internazionale è il “fronte anti-woke” con Trump e Milei ad aver atto seguire una “valanga” di interazioni positive per Giorgia Meloni. Di contro, per Salvini il secondo posto è ottenuto grazie all’eco dell’assoluzione al processo Open Arms (a dicembre 2024), a cui si è aggiunta la richiesta simil trumpiana di far uscire l’Italia dall’OMS. Secondo l’analisi del fondatore di Socialcom Luca Ferlaino – pubblicata da Adnkronos – il grande dominio mediatico della Presidente del Consiglio era assolutamente atteso vista la mole di citazioni ed engagement, mentre su Salvini «sorprende il grande sentiment positivo».

MELONI AI CONSERVATORI USA/ Una difesa del realismo dalle utopie di Macron e Starmer

Bene appunto anche Tajani, da Ministro degli Esteri e figura apprezzata a livello internazionale, mentre restano più indietro a netta distanza i due principali leader delle opposizioni: il Presidente M5s Giuseppe Conte e la Segretaria Pd Elly Schlein seguono a distanza siderale, anche se l’ex Premier ha un lieve vantaggio sull’alleata dem dopo il suo intervento in tv (da Bruno Vespa) sul caso Almasri-Libia. Tra I leader meno discussi ma anche meno “citati” troviamo i due “Dioscuri” dell’ex Terzo Polo – Matteo Renzi e Carlo Calenda, rispettivamente terzultimo e ultimo – mentre per il segretario di Sinistra Italia Nicola Fratoianni i sondaggi dicono che sia il penultimo leader italiano per engagement e menzioni positive. Addirittura, il leader di Azione Calenda vince la “palma” del leader con più sentiment negativo dal mondo social, tanto in Italia quanto a livello internazionale.